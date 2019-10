PSV wint voor Ihattaren en loopt een doelpunt in op Ajax

PSV heeft zondagavond gedaan wat het moest doen tegen VVV-Venlo. De wedstrijd die in het teken stond van Mohamed Ihattaren, die ontbrak in de wedstrijdselectie nadat zijn vader in de nacht van zaterdag op zondag overleed, werd met 4-1 gewonnen. Alle doelpunten vielen na rust en die van de thuisploeg kwamen op naam van Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Donyell Malen.

In de titelstrijd had concurrent Ajax eerder op zondag al met 2-0 van ADO Den Haag gewonnen. Om geen achterstand op de Amsterdammers op te lopen moest er gewonnen worden van VVV. Eenvoudig ging dat niet, want de ploeg van trainer Robert Maaskant bood goed weerstand in het Philips Stadion. Door de afwezigheid van Ihattaren startte Bergwijn achter de spitsen en begonnen Ritsu Doan en Armindo Bruma op de flanken. Het team van trainer Mark van Bommel had moeite om door de stugge defensie VVV te komen, terwijl de achterhoede zijn handen vol had aan Haji Wright.

PSV kwam moeizaam tot kansen en dus greep Van Bommel na een uur spelen in. Hij haalde Bruma naar de kant ten faveure van Cody Gakpo. Het inbrengen van de jeugdinternational zorgde voor het gewenste effect, want niet lang na zijn invalbeurt stond de thuisploeg op een 3-0 voorsprong. De openingstreffer kwam op naam van Bergwijn. Na goed voorbereidend werk van Dumfries schoot de Oranje-international de bal in de verre hoek achter doelman Thorsten Kirschbaum. De opluchting was groot bij PSV en Bergwijn, die het doelpunt opdroeg aan Ihattaren.

Vlak na de 1-0 was het opnieuw raak voor PSV. Waar Dumfries bij de eerste goal aangever was en Bergwijn de afmaker, waren de rollen bij de 2-0 omgedraaid. Vanuit een voorzet van Bergwijn kopte de rechtsback hard raak. Toen Malen vijf minuten later op aangeven van Gakpo de 3-0 maakte leek de wedstrijd gespeeld. VVV deed vervolgens wat terug, want even na de goal van Malen bracht Tobias Pachonik de stand op 3-1. Een afgeslagen bal werkte hij vanuit de lucht hard tegen de touwen. Robbin Ruiter, die de geblesseerde Jeroen Zoet verving, had geen antwoord op de inzet van de Duitse aanvaller.

In de slotfase bracht Van Bommel Ryan Thomas nog binnen de lijnen. De middenvelder raakte vlak na zijn transfer naar PSV geblesseerd en moest zijn officiële debuut daardoor uitstellen. Hij stond pas een paar seconden binnen de lijnen toen Bergwijn Malen wegstuurde en laatstgenoemde de eindstand op 4-1 bepaalde. Zodoende loopt PSV een doelpunt in op Ajax en is het verschil in doelsaldo tussen de twee titelconcurrenten nog drie.