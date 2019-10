Heracles Almelo wint weer én houdt eindelijk het doel schoon

Heracles Almelo heeft zaterdagavond de vierde overwinning in de Eredivisie geboekt. Het team van Frank Wormuth was met 2-0 te sterk voor FC Emmen en zodoende hebben de laatste vijf duels liefst twaalf punten opgeleverd; alleen bij AZ (2-0) bleef men puntloos achter. Het is daarnaast voor het eerst sinds 6 april, toen NAC Breda met 1-0 aan de kant werd gezet, dat Heracles een Eredivisie-duel zonder tegengoal afsluit.

Het was aan Dennis Telgenkamp te danken dat FC Emmen niet na drie minuten al achter de feiten aanliep. Dessers kon zomaar op de doelman afgaan, maar speelde het leer net iets te ver voor zich uit. Telgenkamp kon zodoende met zijn voeten tijdig ingrijpen. Heracles bleef de gevaarlijkste ploeg in Almelo. Na iets meer dan twintig minuten spelen leek Joey Konings voor de 1-0 te zorgen, maar Telgenkamp tikte de bal fraai over de lat.

Uit een hoekschop was Robin Pröpper óók dicht bij de 1-0. De captain van Heracles nam de bal uit een corner ineens op de schoen, maar de bal ging nipt naast. Het team van Wormuth nam na een half uur spelen alsnog verdiend de leiding. Dessers kroop voor Keziah Veendorp en tikte een voorzet van Silvester van der Water tegen de touwen: 1-0. Vlak voor rust had FC Emmen dé kans op een doelpunt, maar na goed voorbereidend werk van Michael de Leeuw ging een inzet van Glenn Bijl maar net voorlangs.

Heracles trok het duel in de tweede helft naar zich toe. Na een uur spelen lag de bal weer achter Telgenkamp en dat was uiteindelijk niet Dessers met zijn tweede van de avond maar Veendorp met een eigen doelpunt: 2-0. In het restant van het duel had Heracles volop kansen op een derde treffer, maar Orestis Kiomourtzoglou en Mauro Júnior hadden het vizier niet op scherp staan en pogingen van Van der Water en invaller Dabney Dos Santos werden nipt voor de lijn weggewerkt.

Door de overwinning stijgt Heracles voorlopig naar de zesde plaats, met veertien punten na negen duels. FC Emmen, dat zeven punten heeft, zakt naar de vijftiende positie. Heracles gaat na de interlandperiode op bezoek bij Feyenoord, terwijl FC Emmen in eigen huis aantreedt tegen Fortuna Sittard.