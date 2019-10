Nederlanders moeten buigen voor eerste doelpunt van Mauro Icardi

Paris Saint-Germain is na twee wedstrijden nog altijd foutloos in de groepsfase van de Champions League. Na de 3-0 overwinning in de eerste speelronde tegen Real Madrid volgde dinsdagavond een minimale zege tegen Galatasaray: 0-1. Mauro Icardi nam in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Galatasaray blijft door het verlies steken op één punt, vergaard in de openingswedstrijd tegen Club Brugge.

PSG begon zeker niet in zijn sterkste opstelling aan de wedstrijd. De net pas weer fitte Kylian Mbappé begon op de reservebank, terwijl Edinson Cavani en Neymar vanwege respectievelijk een blessure en een schorsing helemaal ontbraken in de wedstrijdselectie van de Fransen. Icardi kon daardoor in de punt van de aanval rekenen op een basisplaats en de Argentijn beschaamde het vertrouwen van trainer Thomas Tuchel niet. Icardi bracht PSG zeven minuten na de onderbreking verdiend op voorsprong, door na een fraaie pass van Pablo Sarabia vanbinnen het strafschopgebied raak te schieten: 0-1.

Het was het doelpunt dat niet uit kon blijven. PSG was in de eerste helft de bovenliggende partij geweest in het Türk Telekom Stadion en kreeg met name via Ángel Di María enkele goede mogelijkheden. De creatieveling dook in het eerste kwartier tweemaal gevaarlijk op voor Fernando Muslera, maar de doelman hield Galatasaray beide keren op de been. De thuisploeg beperkte zich in de eerste 45 minuten vooral tot verdedigen, mede doordat de in de basis begonnen Ryan Babel geen poot aan de grond kreeg.

Behalve Babel kon overigens ook Ryan Donk bij Galatasaray rekenen op een basisplaats. Babel werd na 64 minuten voetballen gewisseld ten faveure van Florin Andone en ongeveer gelijktijdig bracht trainer Fatih Terim Sofiane Feghouli voor Younès Belhanda. De laatste invaller bij Cim Bom was Ömer Bayram. Bij PSG deed Mbappé in het laatste halfuur mee als vervanger van Icardi. PSG slaagde er in het laatste halfuur niet in verder afstand te nemen van Galatasaray, maar doordat de Turkse grootmacht voorin stootkracht miste, kwam er geen verandering meer in de score.