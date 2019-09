Voormalige Eredivisie-ster biedt zich via Twitter aan bij Manchester United

Keisuke Honda heeft zich via Twitter aangeboden bij Manchester United. De 33-jarige middenvelder uit Japan, transfervrij na zijn vertrek bij Melbourne Victory, plaatste vrijdag een korte oproep op zijn Twitter-pagina en tagde terloops het officiële account van Manchester United en het Japanse account van the Mancunians in zijn open sollicitatie.

“Doe mij een aanbod. Ik heb geen geld nodig maar wil graag voor een geweldig elftal met geweldige ploeggenoten uitkomen”, zo schrijft Honda op Twitter. De ex-speler van onder meer VVV-Venlo speelt niet meer voor Melbourne Victory, maar is nog wel werkzaam als bondscoach van het nationale elftal van Cambodja.

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP