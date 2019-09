Cocaïne en boksbeugel onderschept bij ‘vechtafspraak’ voor duel Ajax

Een zogenaamde vechtafspraak tussen supporters van Ajax en FC Groningen is zaterdagavond in de kiem gesmoord. De politie Amsterdam laat via social media weten dat negentig supporters van FC Groningen zijn aangehouden in een Amsterdamse kroeg. Daarbij zijn onder meer cocaïne, een boksbeugel, bitjes en bivakmutsen in beslag genomen.

Ajax en FC Groningen staan zaterdagavond tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. De verdachten zaten in een horecagelegenheid aan het Scheldeplein toen zij werden aangehouden. Zij hadden geen kaartjes voor de wedstrijd, zo benadrukt de politie. "Waren kennelijk naar Amsterdam gekomen om te vechten. De politie had daar informatie over gekregen en heeft door op te treden een massale vechtpartij voorkomen. Zwaar vuurwerk werd ook aangetroffen", valt te lezen op de Twitter-pagina van de politie Amsterdam.

De manager van het desbetreffende café laat aan de NOS weten dat er voor en tijdens de arrestaties geen grimmige sfeer heerste. "De supporters hebben zich keurig gedragen. Ze waren gewoon lekker biertjes aan het drinken." De arrestaties verliepen rustig, zegt de manager. "Ze vroegen ook aan de politie: mogen we gewoon weg? Maar dat mocht niet. Toch bleven ze rustig en betaalden ze hun rekening."