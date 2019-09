Kieft pleit voor wisseling van de wacht in Oranje: ‘Je kan hem erbij halen’

Wim Kieft vindt dat Calvin Stengs een oproep verdient voor het Nederlands elftal. De oud-voetballer is onder de indruk van het spel van de AZ-buitenspeler, zo laat hij weten in zijn column voor De Telegraaf. Na de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Feyenoord (0-3 winst) is Kieft ervan overtuigd dat de talentvolle aanvaller een uitnodiging verdient voor Oranje.

AZ is onder trainer Arne Slot het seizoen goed van start gegaan. De Alkmaarders staan na acht wedstrijden op de derde plaats, met slechts een punt minder dan Ajax en PSV. Bovendien laat de coach zijn ploeg aantrekkelijk voetballen, zo vindt Kieft. “AZ speelde volwassen en gaf tegelijkertijd het idee dat het nog beter kan”, schrijft de oud-international in de krant. “Feyenoord werd verslagen met veel jonge spelers, voornamelijk afkomstig uit de eigen opleiding. Het is het handelsmerk van AZ. Sinds jaren. Eigenlijk speelt AZ sinds Co Adriaanse herkenbaar, aantrekkelijk voetbal.”

Tijdens de afgelopen interlandperiode liet Koeman weten waarom Stengs niet was opgeroepen

Waar AZ in het verleden veel spelers van buitenaf haalde, staat de club er tegenwoordig om bekend dat het voornamelijk gebruik maakt van talenten uit de eigen jeugdopleiding. “Knap dat dit niet ten koste is gegaan van de herkenbaarheid van het spel”, vervolgt Kieft. “Spelers als Stengs, Boadu, Koopmeiners en linksachter Wijndal zijn exponenten van die opleiding en de voetbalvisie die AZ erop na houdt. Met zijn specifieke kwaliteiten sluit het spel van aankoop Oussama Idrissi daar naadloos bij aan.”

Koeman maakte eerder deze week zijn voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland. De naam van Stengs ontbrak op de lijst. “Hij houdt bij Oranje vast aan de spelers die tot dusver hebben geleverd onder hem. Daar valt iets voor te zeggen, maar Stengs verdient een selectie”, stelt Kieft, die denkt dat een oproep voor Oranje het vertrouwen van Stengs goed zal doen. “Natuurlijk heeft Koeman de beschikking over goede spelers zoals Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Davy Pröpper, maar je kan hem er desondanks bijhalen.”