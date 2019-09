Stanley Brard: ‘Dus dan gaan we zelf bellen, naar Manchester City, PSG’

Feyenoord hoopt op termijn mogelijk alsnog in te kunnen stromen in de voetbalpiramide. Dat laat Stanley Brard weten in gesprek met Voetbal International. Hij is sinds kort terug als het hoofd van de jeugdopleiding en met hem aan het roer wil Feyenoord het beloftenteam nieuw leven inblazen. Het instromen in de voetbalpiramide is niet langer van de baan, zo klinkt het.

In tegenstelling tot Ajax, AZ, FC Utrecht en PSV spelen de talenten van Feyenoord niet in de Keuken Kampioen Divisie. Aan het begin van het seizoen brachten de Rotterdammers naar buiten dat er voor deze voetbaljaargang geen vaste selectie voor de beloftenploeg was. Het zou een mix worden van spelers van het eerste elftal en talenten uit Onder-19. Inmiddels worden de beloften weer serieus genomen, met Arnold Scholten als trainer en Denny Landzaat als zijn assistent.

“Ons nieuwe complex is zodanig ingericht, dat we er met wat aanpassingen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie zouden kunnen spelen”, laat Brard weten. “Maar de KNVB heeft nu het plan opgevat voor een Onder-21 competitie. Ook daar kijken we naar. We wachten de ontwikkelingen af, maar bereiden ook onze eigen plannen voor.”

De beloften van Feyenoord spelen in een beloftencompetitie en doen mee aan de International Premier League. “Tot de winterstop is dat wel redelijk, daarna valt veel weg”, vervolgt Brard, die een oplossing hoopt te vinden. “Ik vind het onze taak die spelers wel hun wedstrijden aan te bieden. Dus dan gaan we zelf bellen, naar Manchester City, Paris Saint-Germain. Actief op zoek naar wedstrijden. Willen jullie spelen? Welkom bij ons. Die clubs staan daarvoor ook open.”