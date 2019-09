Donny van de Beek erkent: ‘Dat zit ook zeker in het hoofd van de trainer’

Donny van de Beek is op de weg terug. De 22-jarige middenvelder van Ajax kampte de voorbije weken met blessureleed, maar maakte afgelopen zondag in Eindhoven bij het duel met PSV (1-1) weer speelminuten. De Oranje-international geeft maandag in gesprek met Ajax TV aan dat hij momenteel stappen zet naar volledige fitheid.

Van de Beek merkt dat het op de training steeds beter gaat. Het duel met PSV was volgens hem 'niet de makkelijkste wedstrijd' om weer minuten te maken. "Het is een andere intensiteit. Ik zal toch meer minuten nodig hebben om weer helemaal honderd procent te zijn. Ik zit nu, schat ik, op zeventig of tachtig procent, dus er zit veel rek in."

Donny van de Beek: 'Wat je vooraf al dacht: Ajax moest het spel maken'

De middenvelder erkent dat hij door de komst van Quincy Promes mogelijk een linie naar achteren schuift en niet meer zo vaak als nummer tien zal fungeren. "Dat zou zeker een optie zijn, zo hebben we voor mijn blessure ook een aantal keer getraind", aldus Van de Beek. "Ik denk zeker dat de trainer dat ook in zijn hoofd heeft zitten."

Tijdens zijn absentie volgde Van de Beek Ajax op de voet. Op 1 september zat hij zelfs in het uitvak bij het duel met Sparta Rotterdam (1-4 zege). "Dat was leuk om mee te maken. Ik had het nog nooit gedaan en had ook nooit de tijd ervoor. Een goed teken, want ik sta liever op het veld. Maar ik dacht: het is misschien wel leuk om mee te maken hoe dat is."