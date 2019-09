Lukaku beslist tumultueuze derby in voordeel van Internazionale

Een vermakelijke Derby della Madonnina tussen stadsgenoten AC Milan en Internazionale is zaterdagavond beslist in het voordeel van de ploeg van Antonio Conte. Door doelpunten van Marcelo Brozovic en Romelu Lukaku zegevierde Inter met 0-2 in het San Siro. I Nerazzurri blijven daardoor als enige club foutloos in de Serie A: na vier duels heeft men twaalf punten verzameld. Milan staat negende met zes punten. Bij Inter stond Stefan de Vrij negentig minuten binnen de lijnen.

Ricardo Rodríguez zorgde na tien minuten voor enige paniek, toen Lautaro Martínez goed anticipeerde op zijn te korte terugspeelbal richting Gianluigi Donnarumma. De doelman was desondanks op tijd bij de bal en liet zich niet verschalken door de aanvaller, die met een sliding hoopte de score te openen. De grootste kans tot dan toe was na zeventien minuten voor Lukaku, die na een pass van Martínez plots opdook voor Donnarumma. De Belg moest het doen met zijn mindere rechterbeen en zocht de linkerhoek uit met een laag schot, maar de doelman was op tijd bij de grond. Kort daarna volgde echter nog een veel grotere mogelijkheid voor Inter.

Na een goede schijnbeweging aan de linkerflank van Stefano Sensi behield hij het overzicht en stelde hij Martínez in staat om uit te halen. Zijn schot werd gekeerd door Donnarumma, waarna Danilo D'Ambrosio de score absoluut had moeten openen. Voor een leeg doel schoot de middenvelder op de paal. Het leek Inter al gauw fataal te worden, daar Milan doel trof uit de eerste serieuze mogelijheid, maar een doelpunt van Hakan Calhanoglu werd afgekeurd omdat Franck Kessié de bal vlak daarvoor op zijn arm kreeg. Kessié beschermde zijn gezicht toen Kwadwo Asamoah hard tegen hem aanschoot, en via de arm van Kessié kwam de bal terecht voor de voeten van Calhanoglu.

Duidelijk was in ieder geval dat de wedstrijd was opengebroken. Het spel ging op en neer; Milan kwam aanvankelijk wat beter in de wedstrijd na de mindere openingsfase. Maar Inter bleef de weg richting doel zoeken en leek tien minuten voor rust succesvol te zijn. Nadat Donnarumma een spectaculaire omhaal van D’Ambrosio keerde, scoorde Martínez via de rebound. Uit de camerabeelden bleek D’Ambrosio echter al buitenspel te staan toen hij werd bediend. Vijf minuten voor rust kwam Suso heel ver op de helft van Milan, maar voorkwam Asamoah ternauwernood dat hij van dichtbij op doel kon schieten.

Ook kort na rust werd een doelpunt gemaakt waarvan de geldigheid werd betwist, maar ditmaal kende arbiter Daniele Doveri de treffer wel toe. Na een van richting veranderd schot van Brozovic was Donnarumma kansloos. Martínez stond in buitenspelpositie en maakte van dichtbij een beweging richting de bal, maar raakte die niet. Na het zien van de beelden oordeelde Doveri dat hij niet hinderlijk buitenspel stond: 0-1. Milan stelde er vervolgens te weinig tegenover en moest toezien hoe Inter de wedstrijd via Lukaku naar zich toetrok. Twaalf minuten voor tijd knikte de Belg knap binnen op aangeven van Nicolò Barella: 0-2. Omdat Matteo Politano van afstand de lat trof, werd de schade niet nóg groter voor i Rossoneri; in minuut 85 trof Theo Hernández namens Milan van dichtbij de paal en Antonio Candreva van Inter deed in de blessuretijd hetzelfde.