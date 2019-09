‘Het is bekend dat hij een hekel heeft aan Ajax, dat zag je ook’

PSV en Ajax nemen het zondag tegen elkaar op in het Philips Stadion. Valentijn Driessen is benieuwd welke tactiek zowel Mark van Bommel als Erik ten Hag zal hanteren en welke keuzes de trainers durven te maken. Driessen noemt als voorbeeld Steven Bergwijn, die na een gesprek met Van Bommel weer op zijn vertrouwde plek op de flank staat in plaats van op nummer tien.

Driessen liet eerder al weten dat Bergwijn bij PSV en Dusan Tadic bij Ajax meebepalen hoe het team staat. "Bepaalde puzzelstukjes leveren zij aan", zegt Driessen op de site van De Telegraaf. "Bij Ajax heeft Tadic verteld dat hij Daley Blind graag achterin wilde hebben. Daley Blind ziet hij als een goede speler op het middenveld, maar een topspeler achterin. Dat is veranderd door Ten Hag."

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons YouTube-kanaal!



"Bij PSV is het zo dat Bergwijn achter de spitsen speelde, waar hij niet hoorde. Van Bommel bleef daarin volharden, totdat Bergwijn zelf bij hem kwam en zei: ik wil aan de linkerkant spelen, daar speel ik het beste spel en heb ik het meeste rendement. Dat zou betekenen dat Mohamed Ihattaren achter de spits zou komen te spelen. Eindelijk durfde Van Bommel het aan tegen Vitesse en Sporting."

Driessen ziet zodoende gelijkenissen tussen Van Bommel en Ten Hag. "Ze zijn volhardend in het volgen van de verkeerde weg. Beetje tunnelvisie. Dit is de weg die ik voor ogen heb en daar wijk ik niet van af. Kijk, iedereen roept dat Bergwijn niet achter de spits hoort te staan, maar toch blijven denken: ik weet het beter dan alles en iedereen en ik houd er aan vast", stelt de journalist over Van Bommel.

De chef voetbal weet zeker dat Van Bommel is gebrand om te winnen van de aartsrivaal. "De afgunst richting Ajax in heel Nederland is enorm groot, bij PSV nog wel het meest. Het is bekend dat Van Bommel een hekel heeft aan Ajax. Dat is zo gegroeid. Je zag ook, toen hij speler was, hoeveel voldoening hij eruit haalde om te winnen in de ArenA. Daar ging hij heel ver voor."