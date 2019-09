Chelsea - Liverpool: Tammy Abraham kan zondag Luis Suárez evenaren

Chelsea en Liverpool zijn elkaars tegenstander op de zesde speeldag van de Premier League. De ploeg van Frank Lampard is matig aan het seizoen begonnen; slechts twee van de zeven officiële duels werden in winst omgezet. Liverpool leed midweeks in de Champions League bij Napoli (2-0) weliswaar de eerste nederlaag, maar had daarvoor vier overwinningen op rij geboekt. Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Stamford Bridge, zondagmiddag vanaf 17.30 uur.

O Chelsea won slechts één van de laatste negen Premier League-wedstrijden tegen Liverpool: vijf remises, drie nederlagen. Dat was een 1-0 overwinning in mei vorig jaar, dankzij een doelpunt van Olivier Giroud.

O Na slechts één overwinning in de eerste zestien uitduels met Chelsea in de Premier League (vier remises, elf nederlagen), won Liverpool vijf van de laatste elf visites aan Stamford Bridge in competitieverband: drie remises, drie nederlagen.

O Alle competities meegerekend kwam Chelsea in slechts één van de laatste twintig duels met Liverpool niet tot scoren. Dat was in de 2-0 nederlaag op Anfield vorig seizoen.

O Liverpool verloor maar één van de laatste 44 Premier League-wedstrijden (36 zeges, 7 remises) en leed geen enkele nederlaag in de laatste 22 competitieduels (18 zeges, 4 remises); de langste reeks van de Merseyside-club in de Premier League. In de Premiership bleef Liverpool in 1990 23 competitieduels ongeslagen.

O Chelsea versloeg tot dusver achttien keer de ploeg die op die dag aan kop in de Premier League ging; minimaal driemaal meer dan welke club dan ook.

O Chelsea stapte in de laatste 24 Premier League-duels op Stamford Bridge slechts één keer als verliezer van het veld (13 zeges, 10 remises) en bleef in de laatste 11 duels voor eigen publiek ongeslagen (6 zeges, 5 remises).

O De teller van Sadio Mané namens Liverpool in de Premier League staat op 49 doelpunten in 97 duels. Als hij tegen Chelsea scoort, is hij de tiende Liverpudlian met minimaal vijftig doelpunten voor de club in competitieverband. Nu hebben zowel Liverpool als Manchester United negen spelers met minimaal vijftig Premier League-treffers voor de club.

O Tammy Abraham was in elk van zijn laatste drie Premier League-duels goed voor minimaal twee treffers (zeven treffers in totaal). De enige voetballer die dat in vier opeenvolgende Premier League-wedstrijden lukte, was Luis Suárez in december 2013.

O Jürgen Klopp won twee van zijn vier uitwedstrijden tegen Chelsea in de Premier League. Geen enkele manager van Liverpool won ooit drie Premier League-duels op Stamford Bridge.

O Frank Lampard is de zestiende manager van Chelsea die in de Premier League tegenover Liverpool staat. Niet één van de laatste zes trainers van the Blues won de eerste competitiewedstrijd tegen the Reds sinds Carlo Ancelotti in oktober 2009: drie remises, drie nederlagen.

O Elk van de laatste elf doelpunten van Chelsea in de Premier League is van Engelse afkomst, uitgezonderd eigen doelpunten. Dat is een evenaring van het clubrecord tussen september 1993 en januari 1994.