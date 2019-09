Complete vernedering voor FK Krasnodar en ongelukkige Tonny Vilhena

Het Europa League-seizoen had voor FK Krasnodar niet slechter kunnen beginnen. Met Tonny Vilhena negentig minuten binnen de lijnen werden de Russen donderdagavond vernederd door FC Basel: 5-0. Vilhena deelde mee in de malaise: de middenvelder maakte in de tweede helft een eigen doelpunt. In de andere groepswedstrijd won Getafe met 1-0 van Trabzonspor.

Basel schakelde PSV nog uit in de derde voorronde van de Champions League en werd daarna zelf geëlimineerd door LASK Linz, waardoor men de Europa League instroomde. Voor Krasnodar was Olympiacos te sterk in de play-offs van de Champions League. Basel steekt binnen de eigen landsgrenzen in goede vorm en wist dat vast te houden tegen Krasnodar. Bij rust stond het al 2-0, door twee doelpunten van Kevin Bua.

De middenvelder had in de openingsfase plots een vrije doortocht na een dramatische inspeelpass van Aleksandr Martynovich en rondde beheerst af. Vijf minuten voor de onderbreking verdubbelde hij de marge: Bua werd gelanceerd door Valentin Stocker, dook op achter de verdediging van Krasnodar en wipte de bal over doelman Matvey Safonov. Kort na het begin van de tweede helft vuurde Luca Zuffi de 3-0 in de linkerhoek.

Het werd nog pijnlijker voor Krasnodar, en met name voor Vilhena. De van Feyenoord overgekomen mljoenenaankoop wilde een voorzet van Arthur Cabral tegenhouden met een uitgestoken been, nadat doelman Safonov al was gezien, maar schoot de bal daarmee in zijn eigen doel. Het laatste doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van invaller Noah Okafor, die vanbinnen het strafschopgebied de linkerhoek uitzocht.