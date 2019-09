Chinese media: bond hekelt houding en breekt met Guus Hiddink

Guus Hiddink is niet langer de trainer van het olympisch team van China, zo melden media in het Aziatische land donderdag. Naar verluidt zou de Chinese voetbalbond niet tevreden zijn over de instelling van de Nederlander. Ook zou Hiddink met interviews de bond hebben geïrriteerd. De recente 2-0 nederlaag tegen Vietnam zou de coach nu fataal zijn geworden.

Hiddink bereidde zijn ploeg voor op de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. Op 8 september speelden de pupillen van de Nederlander tegen leeftijdsgenoten van Vietnam. De formatie van Hiddink verloor met 2-0. De Chinese voetbalbond zou het niet meer in de 72-jarige Hiddink zien zitten in aanloop naar het belangrijke toernooi in Japan.

De voormalig bondscoach van onder meer Nederland, Zuid-Korea en Rusland verdiende volgens Chinese media een jaarsalaris van vier miljoen euro met zijn baan als coach van het beloftenteam. "Ik ga daar aan de slag als manager volgens het Engelse model. Ik was bijna met pensioen, maar dit is een mooie klus", zei Hiddink vorig jaar september nog. Hao Wei, voormalig hoofdtrainer van de vrouwenploeg van China, neemt de taken van Hiddink over.