AD: PSV start zonder Doan en Mitroglou; Afellay naar Wales

De rentree van Ibrahim Afellay in het eerste elftal van PSV komt dichterbij. Waar de selectie van trainer Mark van Bommel het donderdagavond in de Europa League opneemt tegen Sporting Portugal, reist de aanvoerder van de Eindhovenaren met Jong PSV af naar Wales. Daar speelt hij met de beloften mee in de Premier League International Cup.

Jong PSV speelt in Groep D tegen met de beloftenteams van Swansea City, FC Porto en Everton. Donderdag staat het duel met Swansea op het programma en behalve Afellay doen ook Lars Unnerstall en Ryan Thomas mee met Jong PSV.

Selectie Jong PSV voor duel met Swansea Onder-23: Unnerstall, Roulaux, Ledezma Daverveld, Ngonge, Sidibe, Zeegers, Thomas, Theunissen, Soulas, Afellay, Gloster, Gomes, Wallenburg, Lauwers, Schoonbrood, Horvath.

Bekijk hier de voorbeschouwing van Opta op de Europa League-duels van de Nederlandse clubs

De hoofdmacht van PSV begint donderdagavond aan de groepsfase van de Europa League. Om 18.55 uur staat het duel met Sporting Portugal op het programma. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Mark van Bommel kiest voor een voorhoede bestaand uit Armindo Bruma, Donyell Malen en Steven Bergwijn.

Laatstgenoemde speelde dit seizoen vaker als ‘tien’, maar gaf aan liever als linksbuiten te spelen. Tegen Vitesse kreeg hij zijn zin, waardoor Mohamed Ihattaren zijn positie overnam achter de spitsen. Laatstgenoemde start naar verwachting ook donderdagavond in de basis.

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Rosario, Ihattaren, Hendrix; Bruma, Malen, Bergwijn

Vermoedelijke opstelling Sporting Portugal: Ribeiro; Rosier, Coates, Mathieu, Acuna; Doumbia, Wendel; Jesé, Bruno Fernandes, Vietto; Luiz Phellype