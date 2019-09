Oud-voetballer Kelvin Maynard (32) geliquideerd in Amsterdam

Oud-profvoetballer Kelvin Maynard is woensdagavond bij een brandweerkazerne in Amsterdam geliquideerd, zo bevestigt de politie. De voormalig speler van onder meer FC Volendam en FC Emmen werd volgens De Telegraaf onder vuur genomen toen hij in zijn auto reed in Amsterdam Zuidoost. Maynard werd nog gereanimeerd, maar hij is aan zijn verwondingen overleden.

"Rond 20.30 uur worden er meerdere schoten gelost op een auto aan de Langbroekdreef ter hoogte van de brandweerkazerne Anton. Deze auto komt tot stilstand tegen de voorgevel van de brandweerkazerne. De verdachten vluchten op een tweewielig motorvoertuig vermoeddelijk in de richting van de Gooiseweg", zo schrijft de politie. "Het slachtoffer wordt gereanimeerd door de brandweer daar ter plaatse en meerdere hulpdiensten worden ingezet. Het slachtoffer overlijdt kort daarna aan zijn verwondingen. De politie is ter plaatse een onderzoek gestart en heeft een ruime plaats delict afgezet."

We kunnen bevestigen dat het dodelijke slachtoffer van het schietincident gisteravond op de Langbroekdreef de 32-jarige Kelvin Maynard is. Het onderzoek naar zijn dood is in volle gang. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 19, 2019

De liquidatie van Maynard vond op dezelfde dag plaats als de moord op advocaat Derk Wiersum. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij uit het liquidatieproces Marengo rond de verdachte topcrimineel Ridouan T.. Tegenover De Telegraaf laat de politie weten dat de moorden vooralsnog los staan van elkaar.

Maynard brak door bij FC Volendam en maakt in 2010 de overstap naar SC Olhanense uit Portugal. Zijn periode bij het Hongaarse Kecskemeti MT liep uit op een teleurstelling. Nadat zijn contract werd ontbonden speelde hij nog voor FC Emmen en Antwerp FC. Burton Albion, Spakenburg, Quick Boys en Alphense Boys waren zijn laatste clubs.

Ontsteltenis om liquidatie Maynard (32): ‘Het was een grote troetelbeer’

