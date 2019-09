Ontsteltenis om liquidatie Maynard (32): ‘Het was een grote troetelbeer’

Donderdagochtend maakte de politie bekend dat Kelvin Maynard (32) woensdagavond is geliquideerd in Amsterdam. Het overlijden van de oud-voetballer komt als een donderslag bij heldere hemel voor Joop Gall. De trainer werkte bij FC Emmen en Spakenburg samen met Maynard en had nog geregeld contact met zijn voormalig pupil.

"Ik schrik me kapot", reageert Gall in gesprek met het Dagblad van het Noorden. De trainer was zijn hond aan het uitlaten toen hij opeens veel appjes zag binnenstromen. "Ik sta even met mijn bek vol tanden. Is hij geliquideerd? Daar snap ik helemaal niets van. Ik weet niet wat hij buiten de voetbal uitspookte, maar het was zo'n keurige gozer. Een heel aimabele en lieve jongen."

Gall had telefonisch en via WhatsApp nog regelmatig contact met Maynard. "In juni appten we voor het laatst. Zijn moeder is dit voorjaar overleden aan kanker. In de periode dat ze ziek was, spraken we elkaar regelmatig." Na de begrafenis ging Maynard terug naar Suriname. "Hij zei toen tegen mij: Als ik terugkom uit Suriname, moeten we een keer wat drinken. Dat is er dus nooit van gekomen."

De coach bestempelt Maynard als een robuuste centrale verdediger die op het veld dwars door muren ging. De stopper was binnen de lijnen 'keihard', zo memoreert Gall. "Het was iemand die behoorlijk voor zichzelf opkwam. Trots op zijn afkomst, op het gebied van discriminatie kon hij fel uit de hoek komen. Verder was het een grote troetelbeer."