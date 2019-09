Bizarre reeks van 578 duels ten einde voor Real: ‘Er is geen excuus voor ons’

Real Madrid kon woensdagavond geen potten breken tegen Paris Saint-Germain. De ploeg van Zinédine Zidane ging in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League roemloos met 3-0 ten onder. Spaanse media wijzen na afloop op een opvallende statistiek: Real wist voor het eerst in tien jaar officieel geen schot op doel klaar te spelen, voor het eerst in 578 wedstrijden.

Zidane erkent dat de nederlaag pijn doet, maar wil niet in paniek raken. De Franse oefenmeester stelt vast dat PSG simpelweg goed speelde. "En wij zaten helemaal niet op het niveau dat ik verwacht had. We waren slap en dat is afgestraft. PSG was op elk terrein beter dan ons. Dat vind ik nog het ergste", zegt de trainer tegenover Spaanse media.

Casemiro is eveneens zeer teleurgesteld in de prestatie van de Koninklijke in het Parc des Princes. "Feit is dat wij gewoon niet goed hebben gespeeld", zegt de Braziliaan bij Movistar. "Zij hadden de controle over de wedstrijd, ze waren sterk en hebben geweldige spelers. Maar er is geen excuus voor ons. Er zijn twee goals afgekeurd, maar ik vind dat ook geen excuus."

"We hebben gewoon niet goed gespeeld. We werken eraan om dit te verbeteren. We moeten hard blijven werken, er is nog een lange weg te gaan", aldus de middenvelder, die bovengenoemde statistiek een pijnlijke constatering vindt. "We hadden wel kansen en hebben ook twee keer gescoord, maar ze telden niet. We hebben gewoon slecht gespeeld."