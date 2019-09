‘We hopen dat we zege op Feyenoord aan Fernando kunnen opdragen’

De dood van Fernando Ricksen op slechts 43-jarige leeftijd is ook hard aangekomen bij Rangers FC, de club die de oud-verdediger tussen 2000 en 2006 diende. Manager Steven Gerrard hoopt dat the Gers donderdag winnen van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League, als een soort eerbetoon aan Ricksen.

“Het is ontzettend triest nieuws, vooral voor zijn jonge familie”, zegt Gerrard woensdag op de persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting met Feyenoord van donderdag in Europees verband. “Namens iedereen bij Rangers FC wil ik dan ook een eerbetoon brengen aan Fernando. Een geweldige speler die altijd en overal het uiterste van zichzelf gaf.“

Fernando Ricksen 1976-2019 pic.twitter.com/urKJAkfQVk — Rangers Football Club (@RangersFC) September 18, 2019

“Ik denk dat er donderdagavond een hoop emoties zullen zijn in het stadion en dat verdient Fernando ook. Ik hoop dat onze supporters als een man achter het elftal gaan staan, zodat het team de overwinning voor Fernando uit het vuur kan slepen. Er zal momenteel veel droevenis zijn onder de supporters en we willen er dan ook voor zorgen dat we de overwinning aan Fernando kunnen opdragen”, voegt Gerrard daaraan toe.

Gerrard speelde nooit samen met Ricksen, maar de oud-middenvelder kreeg desondanks een aantal keer te maken met de woensdag overleden Nederlander. “Ik had het voorrecht om Fernando een paar keer te mogen ontmoeten en het werd goed duidelijk dat hij een gevecht aan het leveren was. Het eerbetoon is niet alleen voor de voetballer, maar zeker ook voor de mens Fernando.“ Het eerste fluitsignaal van het duel tussen Rangers FC en Feyenoord klinkt donderdag om 18.55 uur. FC Porto en Young Boys zijn de overige ploegen in groep G van de Europa League.