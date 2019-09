Inter en Stefan de Vrij ontsnappen aan blamage in Champions League

Internazionale is dinsdagavond teleurstellend aan de groepsfase van de Champions League begonnen. Het team van trainer Antonio Conte voorkwam voor eigen publiek ternauwernood een nederlaag tegen Slavia Praag, dat pas voor de tweede keer in de clubgeschiedenis aan een Champions League-campagne meedoet: 1-1. Peter Olayinka nam de openingstreffer in Noord-Italië voor zijn rekening, waarna de gelijkmaker pas in de extra tijd viel.

Inter had in de eerste 45 minuten geen antwoord op het compacte spel van Slavia, dat ook nog eens goed aan het duel in het Giuseppe Meaza begon. De bezoekers jaagden Inter op, speelden met de punt naar voren en probeerden gevaarlijke momenten voor zichzelf te creëeren. Toch bleef het bij een goede kopkans voor Olayinka, die zag hoe Samir Handanovic redding bracht. Naarmate de eerste helft vorderde werd duidelijk dat Slavia het hoge tempo niet kon volhouden en nam de ploeg van Conte het heft in handen.

Inter zette meer druk op de defensie van Slavia en het aantal kansen nam zienderogen toe. Een kopbal van Stefan de Vrij na een vrije trap van Stefano Sensi ging over, een inzet van Lautaro Martinez ging maar net naast het doel van Ondrej Kolar en daarna schoot Romelu Lukaku van dichtbij over het doel van de Tsjechen. Danilo D'Ambrosio kreeg in het restant van de eerste helft twee mogelijkheden om de score te openen, maar eerst vond hij Kolar op zijn weg en daarna zeilde zijn schot over het doel.

Kolar verrichtte vlak na de onderbreking twee reddingen binnen enkele seconden. De keeper moest in actie komen op een voorzet van Sensi die aan iedereen voorbijging en uiteindelijk gevaarlijk richting de hoek ging en vervolgens keerde hij ook de rebound van Martinez. Inter begon wederom het initiatief te nemen, al waren de passes op de laatste meters onnauwkeurig en was het zelfs Olayinka die de Milanese thuishaven muisstil kreeg.

Een goede aanval over rechts eindigde met een lage inzet van Jaroslav Zeleny in de rechterhoek. Handanovic kon het schot ternauwernood keren, maar Olayinka werkte de rebound van dichtbij binnen: 0-1. Inter had lange tijd geen antwoord op de treffer van Olayinka en mocht van geluk spreken dat een vrije trap van Nicolae Stanciu niet veel later maar centimeters naast ging. Conte koos voor de entree van Matteo Politano en Nicolò Barella en laatstgenoemde tekende in de 92e minuut voor de 1-1: na een harde vrije trap van Sensi op de lat eindigde de rebound van Barella via een stuit diagonaal achter Kolar.