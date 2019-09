Rick van Drongelen beleeft rampzalige avond: ‘Ik kon mezelf wel vermoorden’

Rick van Drongelen zit in zak en as na zijn negatieve hoofdrol van maandagavond tijdens de stadsderby van Hamburg. De Nederlandse verdediger van Hamburger SV maakte een eigen doelpunt in de wedstrijd tegen FC Sankt Pauli en bepaalde zo de eindstand op 2-0. Van Drongelen is ontroostbaar na afloop.

"Wie mij goed kent, weet ik dat vannacht slecht zal slapen. Ik kon mezelf wel vermoorden na mijn fout", wordt de jeugdinternational van het Nederlands elftal geciteerd door BILD. Van Drongelen gleed de bal maandagavond na ruim een uur voetballen ongelukkig achter zijn eigen doelman, nadat een vrije trap was doorgeschoten.

"Een speler van Sankt Pauli kon ongestoord doorlopen en speelde de bal vervolgens met de hak. In mijn rug liep een tegenstander met wie ik bezig was. Ik probeerde de bal weg te schieten. Die bal moet weg", baalt Van Drongelen. Het eigen doelpunt van de voormalig Spartaan betekende de beslissing in de wedstrijd, nadat Dimitris Diamantakos in de eerste helft de score had geopend namens Sankt Pauli.

Van Drongelen geeft aan dat HSV met name in de eerste dertig minuten van de wedstrijd niet thuisgaf. "Daarna kwamen we wat beter in ons spelen. Daarvoor was het te langzaam en zat er te weinig beweging in de ploeg. Zo hebben we de tegenstander in de wedstrijd laten komen. We zijn helaas te laat begonnen met voetballen. We hadden ons voorgenomen een goede wedstrijd te spelen, maar de afloop is niet goed. We wisten de ruimte niet te vinden", besluit Van Drongelen. HSV heeft de koppositie in de 2. Bundesliga door het verlies moeten afstaan aan VfB Stuttgart, dat na zes wedstrijden één punt meer heeft.