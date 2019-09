Matig Milan sleept overwinning voor poorten van de hel weg tegen tiental

AC Milan heeft zondagavond met de hakken over de sloot gewonnen van Hellas Verona. De ploeg van trainer Marco Giampaolo had grootse moeite met i Gialloblù, die zeventig minuten met tien man stonden, maar won uiteindelijk via een penalty van Krzysztof Piatek met 0-1. Ex-Feyenoorder Sofyan Amrabat speelde bij Verona de volledige wedstrijd mee.

Na een gelijkopgaande openingsfase zonder grote kansen werd Verona benadeeld door Mariusz Stepinski. Milan-verdediger Mateo Musacchio werd door de schoen van de spits tegen zijn hoofd geraakt, waarna scheidsrechter Gianluca Manganiello na het bekijken van de beelden, op aanraden van de VAR, rood trok. Milan nam vervolgens het initiatief in handen, maar slaagde er in de eerste helft totaal niet in om gevaarlijk te worden.

Na rust ging het met het inbrengen van Ante Rebic iets beter lopen bij de Milanezen. De Kroatische aanwinst kreeg direct een goede schietkans, maar mikte naast. Vlak daarna zag Rebic ploeggenoot Davide Calabria de paal raken, waarna een poging van Verona-aanvaller Valerio Verre hetzelfde lot overkwam. Een ongelukkige handsbal van Koray Günter leverde Milan in de 68ste minuut een penalty op, die door Krzysztof Piatek werd afgemaakt: 0-1. Verona-trainer Ivan Juric legde zich niet zomaar neer bij een nederlaag en wisselde ondanks het numerieke ondertal van zijn ploeg aanvallend.

De ruimte die dat Milan bood leek een tweede treffer voor i Rossoneri op te leveren, maar het doelpunt van Piatek werd afgekeurd, nadat de arbiter opnieuw naar de kant ging om de beelden te bekijken. Manganiello oordeelde dat Verona-doelman Marco Silvestri de bal klemvast had toen de Poolse spits het speeltuig uit zijn handen gleed. Calabria kreeg in de absolute slotfase nog rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler, maar zal opgelucht adem hebben gehaald dat zijn overtreding net buiten het strafschopgebied begaan werd en dus geen penalty tegen kostte.