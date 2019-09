‘Als je hem nu ziet, is hij een van de beste middenvelders van Nederland’

Leroy Fer sloot zich deze zomer transfervrij aan bij Feyenoord en speelt meteen een belangrijke rol in de selectie van trainer Jaap Stam. Met zijn ervaring kan de middenvelder de Rotterdamse ploeg veel helpen, zo denkt de routinier ook zelf. "Dat is wat de trainer aan mij vraagt. Ik moet de wedstrijden lezen en momenten kiezen", zegt Fer in gesprek met de NOS.

"Dat probeer ik mee te geven aan dit Feyenoord. De Engelse competitie is toch heel anders, het is de grootste ter wereld met de beste spelers. Daar ben ik echt professioneler geworden", vervolgt de middenvelder, die voor Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City heeft gespeeld. Arman Avsaroglu ziet ook een rol van mentor voor Fer bij Feyenoord.

"Ik heb wel het gevoel dat hij heel goed ligt in de groep", stelt de NOS-commentator annex Feyenoord-watcher. "Het is ook iemand die de groep op sleeptouw neemt. En ik denk dat hij zeker wat kan overbrengen aan spelers als Orkun Kökcü of Wouter Burger die naast hem spelen. Het voor dat soort jongens ook goed om zo iemand erbij te hebben."

Avsaroglu denkt dat Fer Feyenoord veel te bieden heeft. "Als je hem nu weer ziet met zijn kracht, energie en loopvermogen dan is hij een van de beste middenvelders van Nederland. Hij is nu al een bepalende speler voor Feyenoord", stelt de journalist. "Hij heeft wel de internationale ervaring en was altijd een goede speler in de Eredivisie. Meer dan dat, hij was echt goed."