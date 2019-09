Kraay ziet ‘gênante’ situatie: ‘Als Troost belt, laat hij hem drie keer gaan'

Renato Tapia heeft een betrekkelijk opvallende seizoensstart achter de rug bij Feyenoord. De middenvelder uit Peru was in eerste instantie overbodig en werd door technisch directeur Sjaak Troost richting de uitgang gemanoeuvreerd. Nu wil Feyenoord het aflopende contract van Tapia verlengen en Hans Kraay junior vindt dat hij wel wat mag eisen in de onderhandelingen.

“Die jongen moet zelf beslissen wat hij doet. Een speler kijkt ook naar zijn eigen belangen, natuurlijk”, zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, als bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports gevraagd wordt wat Tapia zou moeten doen. Arnold Bruggink heeft een suggestie voor Feyenoord. “Dan is het toch heel logisch dat je zijn contract verlengt met een gelimiteerde transfersom? Dat lijkt het meest voor de hand te liggen, dan bouw je in ieder geval zekerheid in voor de speler.”

“Dit is wel echt gênant voor Sjaak Troost”, voegt Kraay jr. toe. “Hij heeft gewoon gezegd: ‘Je moet wegwezen, ik laat niet met me spelen. Als je nog een jaar contract hebt, moet je maar meewerken’. Tapia is lekker zijn eigen gang gegaan, is gaan zitten en neemt alleen zijn telefoon op als het hem uitkomt. Als hij ziet dat Troost belt, laat hij hem nog drie keer bellen. Hij gaat een goed contract tekenen en hij heeft gelijk ook, want ze zijn daar slecht met hem omgegaan.”

Kraay jr. vindt dat Troost op zich wel een goede selectie heeft neergezet bij Feyenoord. “Ik had een alternatief voor Nicolai Jörgensen proberen te halen, uit de second league in Engeland. Een houthakker van twee meter. Als Jörgensen er niet is, hebben ze geen alternatief”, reageert de analist. Bruggink is kritischer op de samenstelling van de selectie van Feyenoord. “Je kijkt ook een beetje naar de waarde van je elftal? Rick Karsdorp komt terug, vorig jaar haalden ze Jordy Clasie. Het is heel erg bekend en voorspelbaar wat er allemaal gebeurt. Ik denk niet dat je de waarde van een elftal zo omhoog brengt, wat iets is waar Feyenoord juist naar moet kijken.”