Kanttekening bij Frenkie de Jong: ‘Dat moet hem nu juist wel uitmaken’

Frenkie de Jong schitterde zaterdag bij Barcelona, onder meer door in de beginfase van de overwinning tegen Valencia (5-2) een assist en doelpunt voor zijn rekening te nemen. Hans Kraay junior is onder de indruk van de impact van De Jong in het Camp Nou. De analist vindt het meer dan terecht dat Barcelona veel geld heeft uitgegeven voor de Oranje-international.

“Ik heb vannacht de eerste helft van Barcelona teruggekeken. Die tachtig miljoen van Frenkie de Jong is hij meer dan waard. Die ballen haalt hij niet op bij de verdediging van Ajax: nu komt hij vijftig meter verder op het veld waar het megadruk is. Hij heeft er nog maar drie voor zich in de drukte”, zegt Kraay junior zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports.

“Al twee weken geleden las ik een columnist die zei: Laat niemand zich druk maken over Matthijs de Ligt bij Juventus en De Jong bij Barcelona. Hij had volledig gelijk”, vervolgt Kraay junior. “Hij was grandioos, een schitterende goal. Samen met Ansu Fati was hij de beste. Zijn vader juicht ook nog steeds zoals hij nog steeds bij Arkel juichte.”

De oud-voetballer is van mening dat de middenvelder wel meer scoringsdrift mag etaleren. Kraay junior vindt het opmerkelijk dat De Jong na de interland tegen Duitsland (2-4) stelde het niet zoveel uit te maken wie de doelpunten maakt. "Maar dat moet hem nu juist wel uitmaken, zeker als je nu zoveel op de helft van de tegenstander speelt", besluit de analist.