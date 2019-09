‘Dan hadden we nu hoogstwaarschijnlijk met AGOVV in de Eredivisie gespeeld’

Met negen punten uit vijf wedstrijden is FC Twente voorlopig nog zonder nederlaag in de Eredivisie. Technisch directeur Ted van Leeuwen heeft met de nodige creativiteit de selectie weten samen te stellen, daar de portefeuille in Enschede nog altijd nagenoeg leeg is. “Mijn streven is om Twente uiteindelijk naar de vierde plek te leiden”, laat Van Leeuwen ambitieus weten in gesprek met de NOS.

“Financieel kunnen we eigenlijk niks. Ons spelersbudget is nog een miljoen lager dan vorig jaar in de eerste divisie. Als er voor een speler betaald moet worden, leggen we het zelfs al af tegen clubs als FC Emmen”, zegt de technisch directeur van FC Twente. Van Leeuwen heeft de reputatie gekregen goed met een bescheiden budget te kunnen werken. “Waar slaat het eigenlijk op? Ze zeggen eens iets over je. En dat blijft dan voor altijd hangen.”

Van Leeuwen begon zijn carrière als technisch directeur bij AGOVV, waar onder meer Klaas-Jan Huntelaar, Dries Mertens, Nacer Chadli en Paul Verhaegh speelden. “Het is jammer dat de gemeente ons nooit echt heeft gesteund. Ik durf te stellen dat als we daar de tijd en ruimte hadden gekregen, we nu hoogstwaarschijnlijk met AGOVV in de Eredivisie hadden gespeeld”, legt Van Leeuwen uit. Dat FC Twente vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie voornamelijk op vrijdag speelde, kwam niet heel slecht uit.

“Voetballen op vrijdag, dan kon ik daarna meteen door het vliegtuig in om spelers te gaan scouten. Mijn vrouw gaat gelukkig ook vaak mee. Dan zie ik haar tenminste nog”, vertelt Van Leeuwen. Feyenoord zoekt nog naar een nieuwe technisch directeur, daar Sjaak Troost die functie in Rotterdam-Zuid momenteel op interim-basis vervult. Van Leeuwen werd al enkele keren gelinkt aan de Rotterdammers en Feyenoord mag hem bellen, maar voorlopig is er nog niks concreet. “En bovendien: ik zit nu al bij een topclub.”