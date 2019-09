Goal én assist voor Frenkie de Jong binnen zeven minuten

Frenkie de Jong heeft zijn eerste assist én doelpunt te pakken voor Barcelona. In het thuisduel met Valencia bereidde de middenvelder een doelpunt van Ansu Fati voor, waarna hij zelf door zijn jonge ploeggenoot in staat werd gesteld om er 2-0 van te maken. Beide doelpunten zijn in onderstaande video's te bekijken.