Borussia Dortmund vernedert Peter Bosz; Davy Klaassen juicht en treurt

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag in de Bundesliga ruim van Bayer Leverkusen gewonnen. Het weerzien van Peter Bosz met zijn voormalig werkgever eindigde in een 4-0 nederlaag en dat was zodoende ook meteen het eerste competitieverlies. Dortmund gaat met negen punten uit vier duels gedeeld aan kop met RB Leipzig. Borussia Mönchengladbach blijft goed presteren en zegevierde met minimaal verschil bij 1. FC Koln, terwijl Davy Klaassen een productief aandeel had in de zege van Werder Bremen.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4-0

De minimale voorsprong van de thuisploeg na het klinken van het rustsignaal was verdiend. De eerste twintig minuten waren weliswaar intensief, maar het aantal hoogtepunten was op een hand te tellen. Daarna ging het echter los op het Signal Iduna Park. Lukas Hradecky voorkwam met een Doppelparade dat Marco Reus en Julian Brandt tot scoren kwamen, maar in de 28e minuut was het raak. Achraf Hakimi profiteerde op links van gepruts door Wendell en Nadien Amiri, waarna Paco Alcácer een persoonlijk duel van Jonathan Tah won en met een volley de voorzet van de back afrondde. Thomas Delaney en Hakimi hadden de 0-2 op hun schoen, maar respectievelijk Tah en de lat stonden een goal in de weg.

Bayer, met Leon Bailey in de plaats van Amiri, kwam met meer Schwung uit de kleedkamer, maar het was de thuisploeg die met scherp schoot. Bosz zag lijdzaam toe hoe Jadon Sancho op rechts door zijn defensie over het hoofd werd gezien. Alcácer liet zijn bal door richting Reus, die in de linkerhoek raak schoot: 2-0. Daar hadden de bezoekers niet van terug. In het restant van het duel had het team van Bosz weliswaar veel balbezit, maar van echte dreiging rondom het doelgebied van Roman Bürki was geen sprake. In de laatste zeven minuten voerden Raphaël Guerreiro en Reus met zijn tweede de score verder op. Daley Sinkgraven bleef negentig minuten op de bank zitten.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 2-1

Een half uur lang zat het team van Adolf Hütter goed in de wedstrijd, maar daarna leidden enkele defensieve misstappen voor rust de nederlaag in de WWK Arena in. Na 36 minuten spelen won Alfred Finnbogason een luchtduel van Martin Hinteregger en kwam het leer terecht bij Marco Richter, die de bal in in de linkerhoek mikte. Twee minuten voor rust won Philipp Max een luchtduel na een ingooi van Danny da Costa. Florian Niederlechner ontfermde zich over de bal en schoot het leer vanaf een meter of twintig schitterend binnen.

In de tweede helft ging het spel op en neer, met een Eintracht dat meer risico in het spel legde en de thuisploeg die van de ruimte gebruik wilde maken. Het slordige spel van beide kanten zorgde ervoor dat de teams elkaar in evenwicht hielden. Het bezoek, waar Bas Dost in de 65e minuut als vervanger van Sebastian Rode zijn entree maakte, verkleinde de nadelige marge in de 73e minuut via Goncalo Paciencia na een goede actie van Dominik Kohr. Ondanks een fiks slotoffensief van Eintracht Frankfurt, bleven de drie punten in Augsburg.

1. FC Koln - Borussia Mönchengladbach 0-1

Het eerste hoogtepunt van het duel was een inzet van Denis Zakaria op de lat in de elfde minuut. Niet veel later mochten de meegereisde fans van die Fohlen alsnog juichen: Allasane Pléa strafte een fout van Kingsley Ehizibue af. De thuisploeg grossierde in fouten en mocht van geluk spreken dat het bezoek in enkele tegenaanvallen het vizier niet op scherp had staan. Meer treffers vielen er niet in het RheinEnergieStadion. FC Koln was weliswaar gretig, maar het ontbrak aan creativiteit, terwijl de bezoekers nalieten om het duel in het slot te gooien. Zo voorkwam Ehizibue in de doelmond dat Plea zijn tweede van de middag maakte.

1. FC Union Berlin - Werder Bremen 1-2

Davy Klaassen bezorgde Werder Bremen een droomstart in Berlijn. De Nederlandse middenvelder benutte in de vijfde minuut van de wedstrijd een strafschop, nadat hij die zelf had verdiend. De gelijkmaker van Union Berlin, waar Sheraldo Becker basisspeler was, liet vervolgens echter slechts negen minuten op zich wachten: Sebastian Andersson schoot in navolging van Klaassen raak vanaf elf meter. Scheidsrechter Tobias Welz strooide sowieso met strafschoppen, want kort na de onderbreking mocht Klaassen voor de tweede maal aanleggen voor een strafschop. Hij vond ditmaal Rafal Gikiewicz op zijn pad , waardoor de 1-1 tussenstand op het scorebord bleef staan. Klaassen kon echter al snel opgelucht ademhalen, want uit de hoekschop die volgde kopte Niclas Füllkrug de 1-2 tegen de touwen. In de slotfase kregen Neven Subotic en Nuri Sahin nog aan weerszijden hun tweede gele kaart van de middag.

FSV Mainz 05 - Hertha BSC 2-1

In totaal verschenen er twee Nederlanders aan de aftrap in de Opel Arena: Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius konden bij Mainz rekenen op een basisplaats. Bij Hertha begonnen Karim Rekik en Javairô Dilrosun op de reservebank. Mainz stak veel energie in de wedstrijd en leidde halverwege niet onverdiend met 1-0. Robin Quaison schoot op slag van rust van dichtbij raak na een scherpe voorzet van Pierre Kunde Malong. Dilrosun was in de tachtigste minuut als invaller ingebracht en leverde amper drie minuten later de assist op de 1-1 van Marko Grujic, maar voldoende voor een punt was het niet voor Hertha: St. Juste kopte in minuut 88 de 2-1 tegen de touwen en bezorgde Mainz daarmee de eerste punten van het seizoen.