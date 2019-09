NAC-aanvaller weegt 55 kilo: ‘Gespierder worden en aan de 60 kilo komen’

Othmane Boussaid hoefde in het eerste elftal van FC Utrecht niet te rekenen op speelminuten en daarom werd besloten hem te verhuren. Hij ging niet bij Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie aan de slag, maar speelt dit seizoen zijn wedstrijden in dezelfde competitie voor NAC Breda. Met zijn 55 kilo is Boussaid een lichtgewicht. Hij probeert dan ook uit de duels te blijven. “Als je mijn profiel ziet, heeft het voor mij totaal geen zin om de duels aan te gaan.”

De negentienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler speelde in de jeugd van Lierse SK. “Met Lierse tegen Standaard stond ik tegen een beest. Zo groot, dat had ik in mijn leven nog niet gezien. Op de eerste meters was ik sneller dan hij, maar ik keek wel eerst tien keer om me heen voordat ik de bal kreeg”, vertelt hij in geprek met BN DeStem. “Als ik zo speel, kan niemand in de duels tegen me aankomen. Als ik in de val zit, heb ik kracht nodig om eruit te komen. Daarom ga ik nu vaak de gym in, fysiek moet ik sterker worden.”

Boussaid werkt hard aan zijn lichaam. “Behalve op de dag voor de wedstrijd probeer ik altijd aan krachttraining te doen. Mijn doel is om gespierder te worden en aan de 60 kilo te komen”, vervolgt de dribbelaar, wiens kwaliteiten worden uitgelegd door trainer Ruud Brood. “Bij Utrecht heeft hij het meest vanaf de zijkant gespeeld, sporadisch op tien. Het voordeel is dat hij kan switchen”, vertelt de coach aan het regionale dagblad. “Hij kan heel goed heel kort de bal vrijmaken. Soms overdrijft hij en lijdt hij ineens balverlies.”

In het Rat Verlegh Stadion hoopt Boussaid dit seizoen zo veel mogelijk aan spelen toe te komen. “Ik wil een heel jaar spelen en niet soms starten, op de bank zitten en dan weer invallen. Daar had ik geen zin in. NAC is dit jaar voor mij de beste optie. Ieder weekend voetballen en elke wedstrijd belangrijk zijn, dat is wat ik wil. Dat is bij NAC makkelijker dan bij Utrecht.” Vrijdagavond neemt NAC het voor eigen publiek om 20.00 uur op tegen Jong FC Utrecht.

