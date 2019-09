‘Wie weet komt er een moment dat ik bij Ajax terugkeer’

Daishawn Redan maakte dinsdag zijn debuut voor Jong Oranje in het EK-kwalificatieduel met Jong Cyprus (5-1 winst). De achttienjarige aanvaller speelt sinds kort bij Hertha BSC, nadat de jongeling Chelsea na twee jaar verliet. In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Redan dat de tijd rijp was om de Londenaren achter zich te laten.

"De Premier League is een competitie waar doorgaans weinig talenten een kans krijgen. En om jarenlang elders gestald te worden, zag ik niet zitten. Ik ben zelfverzekerd, weet wat ik kan, en zag in Hertha BSC de perfecte volgende stap", zegt de aanvaller, die jarenlang actief was bij Ajax. Redan viel in Amsterdam en ook in Londen op vanwege zijn scoringsdrift bij de jeugd.

"Bij Ajax liep alles voortvarend, ik koos vaak mijn momentjes om toe te slaan. Op dat vlak is mijn tijd bij Chelsea ook heel goed geweest. Daar heb ik geleerd dat ik veel meer energie in een wedstrijd moet stoppen en ben ik fysiek en mentaal gegroeid", aldus Redan, die heeft meegekregen dat leeftijdsgenoot Sergiño Dest momenteel doorbreekt bij de hoofdmacht van Ajax

"Dat vind ik heel mooi om te zien. Elke speler kiest zijn eigen pad, wie weet komt er een moment dat ik bij Ajax terugkeer, maar voorlopig ben ik tevreden met hoe het gaat. Op mijn jonge leeftijd heb ik al veel goede ervaringen opgedaan", besluit Redan, die tot de zomer van 2024 heeft getekend in Berlijn. Komende zaterdag neemt de aanvaller het met Hertha BSC op tegen FSV Mainz 05.