Voormalig Vitesse-smaakmaker voelt zich speelbal van Chelsea

Lucas Piazon is klaar om Chelsea op permanente basis te verlaten, zo vertelt de aanvallende middenvelder aan A Bola. De voormalig huurling van Vitesse werd deze zomer voor twee seizoenen uitgeleend aan Rio Ave, maar hoopt zich aan in de toekomst langer aan een club te binden.

"Mijn tijd bij Chelsea is al over", zegt Piazon in de Portugese media. De Braziliaan kwam in 2011 van São Paulo naar Chelsea, maar kwam in acht jaar tot slechts drie optredens in de hoofdmacht. Hij werd gedurende zijn dienstverband in Londen uitgeleend aan zeven verschillende clubs: Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo en deze zomer dus aan Rio Ave.

"Ik heb het gehad met steeds van hot naar her te gaan. Ik heb een plek nodig waar ik me thuis kan voelen. Ik wil in juli al weten dat ik terug ga keren naar dezelfde plaats, hetzelfde huis", zegt Piazon, die in het seizoen 2013/14 veel indruk maakte bij Vitesse. "Dan had ik een goed seizoen ergens, maar bij terugkomst werd ik meteen wéér verhuurd. Het heeft geen zin om uitgeleend te worden, goed te spelen, terug te komen, niet gebruikt te worden en wéér verhuurd te worden."

"Ik heb dit drie jaar geleden ook al gezegd tegen Chelsea, maar dat viel niet bepaald goed." Piazon verlengde vlak voordat hij verhuurd werd aan Rio Ave zijn contract bij Chelsea tot medio 2022. Op die manier voorkwamen the Blues een transfervrij vertrek aan het einde van zijn tweejarige huurperiode in Portugal. "Ik kan niet alleen Chelsea de schuld geven van mijn situatie, omdat ik het ook allemaal geaccepteerd heb."