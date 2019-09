‘Gerrard geniet van karaoke, maar heeft een zware week achter de rug’

Hoewel de interlandperiode al even gaande is, wordt zondag in de kranten van Schotland uitgebreid stilgestaan bij het wel en wee van Rangers FC. De ploeg van Steven Gerrard wordt gezien als de enige serieuze uitdager van regerend kampioen Celtic, maar in de onderlinge Old Firm leed de ploeg vorige week zondag een ontnuchterende 0-2 nederlaag. Anderhalve week voor de Europa League-wedstrijd tegen Feyenoord maken de kranten, en diverse analisten, zich zorgen.

Rangers was het seizoen begonnen met drie opeenvolgende zeges, maar was voor eigen publiek kansloos tegen Celtic. Na de nederlaag nam Gerrard het vliegtuig naar Portugal voor een korte vakantie; vrijdag dook een video op waarop te zien is dat hij het nummer Chasing Cars van Snow Patrol meezingt. Veel supporters kunnen wel lachen om zijn karaokeuitvoering en vinden Gerrard verrassend goed zingen, zo schrijft de Daily Star. Toch is het optreden niet genoeg om de zorgen over het spel van Rangers te doen vergeten, zo voegt de Daily Record daaraan toe.

"Hij doet misschien lekker karaoke en geniet van zijn vakantie in Portugal, maar vergis je niet: Steven Gerrard heeft een zware week achter de rug", concludeert de tabloid uit Glasgow. "Na de nederlaag in Ibrox Stadium zocht Gerrard waarschijnlijk de Algarve op om zover mogelijk van Glasgow verwijderd te zijn. Hij zong Chasing Cars, maar chasing Celtic blijft zijn belangrijkste missie. Er is geen twijfel over mogelijk: voordat hij op het vliegtuig stapte, had de manager van Rangers slapeloze nachten. Keer op keer zal hij zich afvragen waarom hij precies de keuzes maakte die hij maakte tegen Celtic."

"Als iedereen met ook maar een greintje voetbalverstand dezelfde kritiek uit, dan moet je wel heel arrogant zijn om niet te erkennen that you made an a**e of it. Gerrard weet dat hij zondag fout zat. Alfredo Morelos had moeten starten in plaats van Jermain Defoe. Joe Aribo werd op de verkeerde positie gebruikt (als linksbuiten, terwijl hij normaal een centrale middenvelder is) en met het opstellen van Glen Kamara in plaats van een vleugelspeler speelde hij Celtic in de kaart", somt de krant op. "De trainer van Rangers is niet gek, en die keuzes hebben ongetwijfeld aan hem gevreten in de nasleep van die 2-0 nederlaag."

Volgens David Provan, tussen 1978 en 1987 actief als aanvaller voor Celtic, bevindt Rangers zich op de rand van een crisis. Hij merkt op dat Celtic de wedstrijd 'zonder een druppeltje zweet' naar zich toetrok. "Complimenten aan Neil Lennon, die Steven Gerrard te slim af was. Het optreden van Rangers was pathetisch, een van de slechtste wedstrijden ooit van een club in deze derby. Gerrard had twee centrumverdedigers die geen pass vooruit konden sturen, een middenveld dat geen idee had wat het moest doen en een spits (Jermain Defoe, red.) die in een andere postcode bivakkeerde dan zijn ploeggenoten. Het is nog vroeg, maar de volgende nederlaag in de competitie betekent een crisis voor Gerrard."

Bert Konterman, voormalig verdediger van zowel Feyenoord als Rangers, is echter positiever over de voortgang van the Gers. De Nederlander ziet 'geen reden om in paniek te raken', vertelt hij aan de Sunday Post. Konterman raadt Gerrard en diens ploeg aan om 'het eigen plan te volgen' en 'geloof hebben in wat ze aan het doen zijn'. "Ja, het was een pijnlijke nederlaag tegen Celtic, maar er is genoeg tijd om erbovenop te komen", stipt hij aan. "Wat duidelijk was, was dat ze niet genoeg kansen creëerden tegen Celtic. En in de week daarvoor hadden ze een standaardsituatie (een directe vrije trap, red.) nodig om St. Mirren te verslaan. Ze moeten een manier vinden om vaker door de defensie heen te komen en op de juiste plekken te komen om voorzetten te geven."

"Spelers moeten dynamischer zijn en moeten meer lef tonen. Soms moet je de moeilijke oplossing proberen. Als je altijd voor de veilige weg kiest, dan word je niet succesvol. Leiders in de ploeg, zoals Steve Davis en James Tavernier, moeten juist dan opstaan. Dat zijn echte professionals en ervaren spelers", vindt Konterman. "Toen ik nog voor Rangers speelde, kon ik opkijken tegen spelers als Arthur Numan, Ronald de Boer en Barry Ferguson. Soms had je het nodig dat ze je geruststelden en de weg wezen. Ik vond het heel fijn om daarop te kunnen rekenen. Het zou goed kunnen dat sommige spelers van Rangers nu hetzelfde hebben. Ze hebben wat meer sturing nodig van hun teamgenoten."