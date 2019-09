Koeman hint naar wijzigingen bij Nederlands elftal: ‘Daarna beslis ik’

Ronald Koeman heeft zondag op een persconferentie gewaarschuwd voor onderschatting van Estland, dat na vier kwalificatiewedstrijden nog puntloos is. De bondscoach van het Nederlands elftal sluit tevens niet uit dat er maandagavond andere spelers aan de aftrap verschijnen in Tallinn, al wil Koeman nog geen namen prijsgeven.

“We moeten even goed kijken wie we kunnen gebruiken om Estland te bespelen”, wordt Koeman zondagmiddag tijdens het perspraatje geciteerd door onder meer het ANP. “Misschien moeten we ook wat frisheid in de ploeg brengen. Maandagochtend trainen we nog even. Daarna beslis ik.” Oranje stond vrijdagavond tegenover Duitsland (2-4 zege) en komt drie dagen later uit tegen Estland.

“We hebben genoten van de zege van vrijdag op Duitsland. Maar die overwinning telt nu niet meer”, geeft Koeman voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen hekkensluiter Estland als waarschuwing mee aan zijn spelers. “We moeten naar een team toe dat ongeacht het niveau van de tegenstander zijn eigen ding doet. De naam van de tegenstander mag niet meer van belang zijn. Ook daar moeten we stappen in maken.”

Het The New Wave-filmpje, dat in aanloop naar de wedstrijd tegen Duitsland werd gepresenteerd door de KNVB, kan de goedkeuring van Koeman wegdragen. “Ik vond het wel een heel mooi filmpje. Het past ook wel bij de groep. We leven in een andere tijd, de spelers voelen zich hier happy bij en zij zien het ook zo, als een nieuwe golf. Je ziet gewoon een heel mooie ontwikkeling in deze selectie.”

Koeman is tevens tevreden over de samenhang die het Nederlands elftal tentoonspreidt. “Er is een nieuwe hiërarchie, alle grote spelers van de laatste jaren zijn er niet meer”, aldus de keuzeheer van Oranje. “Dat heeft het team goed gedaan. Debutanten worden gemakkelijk in de groep opgenomen en zien dat er een mooie ontwikkeling in dit team zit. Zij moeten wachten op hun kans en aantonen dat ik het verkeerd zie als ik ze niet opstel.”