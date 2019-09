‘Josep Guardiola zei ’nee‘ tegen aantrekkelijk aanbod van Barcelona’

Philippe Coutinho verliet Barcelona in de afgelopen transferperiode op huurbasis voor Bayern München, maar de middenvelder stond volgens Marca niet alleen op het lijstje van de Duitse kampioen. Coutinho werd door de Catalaanse grootmacht ook aangeboden bij Manchester City, maar manager Josep Guardiola legde het aanbod naast zich neer.

Ook een niet nader genoemde club werd door Barcelona gecontacteerd inzake Coutinho, maar ook in dit geval kwam een huurovereenkomst niet van de grond. Coutinho had bij the Citizens de vervanger kunnen zijn voor Leroy Sané, die in het duel om de Community Shield met Liverpool op 4 augustus een zware blessure opliep en daardoor de rest van dit seizoen niet meer inzetbaar is. Guardiola zag daar volgens Marca echter geen heil in en kon zich ook niet meer bedenken omdat de Engelse transfermarkt op 8 augustus op slot ging.

Coutinho, die ook bij onder meer Paris Saint-Germain, Arsenal en Tottenham Hotspur werd genoemd, koos dus uiteindelijk voor een verhuurperiode bij Bayern. Der Rekordmeister legde 8,5 miljoen euro neer voor de huurdeal en bedong tevens een optie tot koop van 120 miljoen euro. Coutinho nam in de Allianz Arena het shirt met rugnummer tien over van Arjen Robben, die daarvoor toestemming gaf aan de clubleiding van Bayern. De Braziliaanse middenvelder werd begin 2018 voor 145 miljoen euro door Barcelona overgenomen van Liverpool, maar hij kon de hooggespannen verwachtingen in het Camp Nou nimmer waarmaken.

Sané had wel oren naar een zomers vertrek richting Bayern, dat naar verluidt bereid was om ver te gaan voor de vleugelaanvaller. De zware kruisbandblessure gooide echter roet in het eten, waarna de aandacht van de Duitsers werd verlegd naar Coutinho. Volgens The Sun wil Bayern in januari, als de transfermarkt weer opengaat, een nieuwe poging wagen. Manchester City vraagt naar verluidt minimaal 150 miljoen euro voor Sané, wiens contract in Engeland nog twee seizoenen doorloopt.