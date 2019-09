‘Misschien moet Van Bommel de aanvoerdersband van Rosario afnemen’

René van de Kerkhof denkt dat het voor PSV'er Pablo Rosario wellicht goed zou zijn als trainer Mark van Bommel zijn aanvoerdersband afneemt. Het clubicoon van PSV ziet dat de middenvelder, die de captain is bij afwezigheid van eerste aanvoerder Ibrahim Afellay, worstelt met zijn vorm.

"Ik vond hem ook zondagavond (tegen RKC Waalwijk, red.) niet zo denderend voetballen", zegt Van de Kerhof tegenover Omroep Brabant. "Op dit moment is hij niet de Rosario die we vorig jaar zagen. Misschien moet Van Bommel hem de band afnemen en hem vrij laten voetballen. Hij is op dit moment niet de speler van wie we het moeten hebben."

Willy van de Kerkhof is het niet helemaal eens met zijn tweelingbroer. "Ik heb er wel vertrouwen in dat Rosario terugkomt", aldus de oud-middenvelder. "Misschien moet hij wennen aan de geweldige snelheid die er nu bij PSV aanwezig is met Bruma, Donyell Malen en Steven Bergwijn. Rosario is niet de snelste speler bij ons."

PSV won zondag met 1-3 van RKC, nadat de Eindhovenaren in de eerste helft op achterstand waren gekomen. "PSV onwaardig", oordeelt René van de Kerkhof. "Je mag niet in de problemen komen tegen een ploeg zoals RKC. Dat is in mijn ogen een degradatiekandidaat. RKC voetbalt wel leuk hoor, maar PSV had het in de eerste helft al moeten afmaken. Maar goed, ze hebben nu, vanwege de aankomende interlandweek, veertien dagen om hierover na te denken."

Broer Willy vond PSV in de eerste helft 'heel matig en ongeïnteresseerd'. "En RKC voetbalde op zijn allerbest. In de laatste minuut voor rust kreeg PSV een verdiende goal tegen, maar in de tweede helft zagen we een oppermachtig PSV. Verschrikkelijk leuk om te zien hoe snel het spel kan gaan als PSV een beetje ruimte krijgt. Leuk dat onze Griek, Konstantinos Mitroglou, nog even erin kwam. Een aparte speler, maar hij stond twee keer op de goede plaats. Een perfecte aanwinst."