Galatasaray stunt in Engeland en deelt salaris van 2.050.000 euro uit

Mario Lemina is komend seizoen te bewonderen in de Turkse competitie. De 26-jarige middenvelder maakt namelijk op huurbasis de overstap van Southampton naar Galatasaray. Cim Bom heeft tevens een optie tot koop bedongen: volgend jaar kan Lemina voor zestien miljoen euro definitief gestrikt worden.

Lemina zat bij Southampton op een dood spoor, want manager Ralph Hasenhüttl maakte dit seizoen nog geen gebruik van zijn diensten. De controlerende middenvelder werd in de Engelse media onder meer gelinkt aan een overstap naar Manchester United of Arsenal, maar zijn keuze is nu dus gevallen op Galatasaray.

De grootmacht uit Istanbul betaalt één miljoen euro aan Southampton voor de tijdelijke komst van Lemina en kan de ex-speler van onder meer Juventus volgend jaar voor een bedrag van zestien miljoen euro definitief overnemen. Lemina gaat komend seizoen netto 2.050.000 miljoen euro opstrijken bij Galatasaray, zo heeft de club van trainer Fatih Terim wereldkundig gemaakt.