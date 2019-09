Meunier staat voor transfer naar opponent Ajax

Wilfried Bony gaat weer in de Premier League aan de slag. De aanvaller tekent spoedig voor de rest van het seizoen bij Brighton & Hove Alvion, dat na het naderende vertrek van Florin Andone naar Galatasaray op zoek was naar een spits. (Daily Mail)

Paris Saint-Germain wil vandaag graag af van Leandro Paredes. Real Betis is de enige overgebleven optie, op huurbasis, al wil de Spaanse club slechts een klein deel van het salaris van de middenvelder overnemen. (Le10Sport)

Het is onduidelijk of het om een huurdeal of een definitieve transfer van de rechtsback van Paris Saint-Germain gaat.