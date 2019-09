Atlanta United en Frank de Boer verliezen topper in Major League Soccer

Atlanta United heeft zaterdag lokale tijd de eerste nederlaag sinds 26 juli geleden. Na een reeks van zeven overwinningen en een remise in alle competities leed het team van Frank de Boer een nederlaag in de topper tegen het Philadelphia Union van Haris Medunjanin en Jamiro Monteiro. De krachtmeting in het Talen Energy Stadium eindigde in 3-1.

De Boer kon vanwege divers blessureleed niet over Ezequiel Barco en Michael Parkhurst beschikken. Het was Atlanta dat voor de elfde keer op rij de score opende. Het goede spel van de ploeg van De Boer voor rust werd beloond met de openingstreffer in de extra tijd. Na goed voorbereidend werk van Darlington Nagbe, Josef Martinez en Gonzalo ‘Pity’ Martinez was het uiteindelijk Josef Martinez die doelman Andre Blake omspeelde en voor het dertiende opeenvolgende duel tot scoren kwam: 0-1.

Philadelphia Union trok het duel in de tweede helft echter naar zich toe. Na een lange pass van Medunjanin, die net als Monteiro in de basis stond, tekende Brenden Aaronson met een laag schot voor de 1-1. Atlanta had uitzicht op een tweede doelpunt via Emerson Hyndman (redding Blake) en Josef Martinez (aluminium), maar het was de thuisploeg die in korte tijd tweemaal toesloeg. Kacper Przybylko verzilverde vier minuten voor tijd een pass van Sergio Santos en laatstgenoemde scoorde twee minuten later van dichtbij op aangeven van Przybylko.

Atlanta staat derde in de Eastern Conference, met 48 punten uit 28 duels. Philadelphia Union (51 punten, 29 duels) en New York City (50 punten, 27 duels) hebben momenteel meer punten. Het team van De Boer komt zaterdag weer in actie: een duel in het eigen Mercedes-Benz Stadium tegen Columbus Crew.