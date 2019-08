APOEL oogst lof met tweet over Ajax: ‘PAOK, kijk en leer’

APOEL Nicosia heeft vrede met de uitschakeling in de play-offs van de Champions League. De topclub uit Cyprus mocht na de 0-0 remise voor eigen publiek nog hopen op deelname aan het hoofdtoernooi, maar woensdagavond won Ajax met 2-0. Een tweet die APOEL na afloop van de wedstrijd plaatst, kan rekenen op veel lof.

"Gefeliciteerd Ajax. Jullie waren beter dan wij. We wensen jullie het beste in de Champions League. Wij gaan ons focussen op de Europa League", schrijft de club. Op het moment van schrijven heeft de tweet een kleine vijfhonderd likes. Ajax reageert zelf ook: 'Bedankt, jongens. Veel succes in de Europa League.'

Congrats @AFCAjax . You were better than us. All the best for #UCL. Now we focus for #UEL https://t.co/lSgt0AZ75P — APOEL FC (@apoelfcofficial) 28 augustus 2019



Veel twitteraars waarderen de reactie van APOEL en trekken de vergelijking met de manier waarop PAOK Saloniki reageerde na de uitschakeling door Ajax in de derde voorronde. 'Kan PAOK nog wat van leren', 'PAOK, kijk en leer', 'PAOK, maak aantekeningen', zo klinkt het in de reacties. PAOK weet de nederlaag tegen Ajax, dat van scheidsrechter Craig Pawson drie penalty's kreeg in de returnwedstrijd, grotendeels aan de arbitrage.

"Wij zijn van mening dat de bond direct een straf uit moet delen. Een verklaring van de UEFA, ook al is dat al laat, is het minimale. Wat ons betreft moet deze schandelijke avond voor het Europese voetbal worden onderzocht", schreef PAOK op Instagram. Ook commentator De Vos heeft kwaad bloed gezet in Griekenland: hij grapte dat sommige PAOK-supporters vanwege de slechte staat van de Griekse economie 'geen kleding meer aanhebben' en de club vond zijn opmerkingen 'racistisch'.