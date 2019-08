Beste Speler van de KKD maakt transfer en laat Eredivisie links liggen

Branco van den Boomen is woensdagavond door De Graafschap gepresenteerd als nieuwste aanwinst. De middenvelder komt over van FC Eindhoven en heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend in Doetinchem, zo maken de Superboeren bekend. Van den Boomen, afgelopen seizoen uitgeroepen tot Beste Speler van de Keuken Kampioen Divisie, is blij dat zijn langverwachte transfer is afgerond.

De transfer van Van den Boomen had veel voeten in de aarde. Maandag stelde zaakwaarnemer Daan Kramp dat FC Eindhoven zich 'niet correct' opstelde in de gesprekken met De Graafschap: beide clubs waren volgens het kamp-Van den Boomen akkoord over een transfersom en een doorverkooppercentage, waarna Eindhoven de vraagprijs plots zou hebben verhoogd. Uit onvrede over de situatie verscheen Van den Boomen maandag niet op de training. Het is De Graafschap en Eindhoven vervolgens toch gelukt om overeenstemming te bereiken.

"Ik ben heel blij en trots om voor deze club te gaan spelen", zegt Van den Boomen in een eerste reactie. De middenvelder had een aflopend contract en werd in de zomer gelinkt aan een niet nader genoemde Poolse club en aan Hellas Verona. De Graafschap geeft aan dat er ook interesse uit de Eredivisie was. Van den Boomen nam zijn besluit na gesprekken met trainer Mike Snoei. Hij koos mede voor De Graafschap omdat hij in Doetinchem aanvallend voetbal kan spelen.

"Dat ligt mij beter dan 'voetbal tegen de bal'. Ik ben blij met deze stap en wil samen met De Graafschap alsnog de Eredivisie in", voegt Van den Boomen toe. Hij geeft aan 'topfit' te zijn en spreekt de hoop uit om vrijdag mee te kunnen spelen in de uitwedstrijd tegen FC Oss. De Graafschap verloor nog geen punten in de eerste drie wedstrijden van het seizoen en staat samen met NAC Breda bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie.

