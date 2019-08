‘Mentaal gebroken neefje van Steven Gerrard ‘gegijzeld’ door Liverpool’

De entourage van Bobby Duncan veegt woensdag in een officieel statement de vloer aan met Liverpool. The Reds worden er namelijk van beschuldigd dat ze de achttienjarige aanvaller, een neef van oud-speler Steven Gerrard, min of meer ‘gijzelen’, ondanks de aanbiedingen van Fiorentina en FC Nordsjælland om Duncan op huurbasis over te nemen.

De jongeling heeft volgens zijn vertegenwoordigers enkele maanden geleden al aan Liverpool laten weten niet gelukkig te zijn en kreeg toen te horen dat hij met aanbiedingen van andere clubs op de proppen mocht komen. “Er is in de afgelopen weken het nodige gezegd en geschreven aangaande de toekomst van Bobby Duncan bij Liverpool”, stelt zaakwaarnemer Saif Rubie in de verklaring, geciteerd door onder meer de Daily Mail. “Per vandaag (woensdag, red.) zijn we ook helemaal klaar met het gedrag en de manier van zakendoen van sportief directeur Michael Edwards.”

Volgens Rubie is Duncan al vier dagen niet buiten geweest en is zijn mentale gezondheid een punt van zorg geworden. “Hij zal ook nooit meer terugkeren bij Liverpool”, benadrukt de zakelijk adviseur van de aanvaller. “De beleidsbepalers van Liverpool tonen geen enkel begrip en hebben zelfs een brief opgesteld waarin ze dreigen om Bobby tot in lengte van dagen aan zijn contract te houden om hem zo een lesje te leren.”

“Een club met een rijke geschiedenis zoals Liverpool hoort zich niet zo op te stellen, zeker gezien het feit dat Bobby een neefje is van Steven Gerrard, een van de beste spelers uit de clubgeschiedenis”, verwijst Rubie naar de huidige manager van Rangers FC. “Het is triest om te constateren dat een club als Liverpool wegkomt met het mentaal breken van een speler. Het is schandalig dat het leven van iemand zo jong als Duncan op een dergelijke manier wordt verwoest.”

Fiorentina heeft zelfs tweemaal geprobeerd om Duncan tijdelijk over te nemen van Liverpool. Volgens de Daily Mail is een huurconstructie met een koopoptie, mits Duncan minstens vijf duels voor la Viola zou uitkomen, van tafel geveegd door Edwards. “De club, en met name Edwards, hebben heel duidelijk aangegeven dat dergelijke constructies niet tot de mogelijkheden behoren”, verzucht Rubie. Duncan, met een contract tot 2021 op Anfield, hoeft onder manager Jürgen Klopp niet te rekenen op speeltijd in de hoofdmacht van de Champions League-winnaar.