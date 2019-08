Mohamed Ihattaren ontbreekt in definitieve selectie van Marokko

Mohamed Ihattaren maakt geen deel uit van de definitieve selectie van Marokko voor de oefeninterlands tegen Burkina Faso en Niger. Het talent van PSV is door bondscoach Vahid Halilhodzic níet opgeroepen voor de oefenduels. Ook Noussair Mazraoui (Ajax) en Oussama Idrissi (AZ) ontbreken bij de groep van Halilhodzic.

Marokko voerde de druk op Ihattaren onlangs op door de tiener van PSV op te nemen in de voorselectie. De middenvelder zal op termijn dus moeten kiezen tussen Nederland en Marokko, al verzekerde Ronald Koeman zondagavond bij Studio Voetbal dat hij sowieso niet in september voor Marokko had kunnen spelen.

“Dat kan helemaal niet, want hij moet eerst een keuze maken”, verklaarde Koeman. “Dat wil hij nog niet doen. Hij is 'voetbal-Nederlander'. Als hij voor Marokko wil kiezen, moet hij een heel traject in. Dat moet hij aanvragen, officieel gezien. Hoe dat allemaal loopt, weet ik ook niet. Dat heeft met een vergunning te maken. Dan zou hij niet al in september mogen spelen voor Marokko.”

Ihattaren zal nu waarschijnlijk bij Jong Oranje melden nu hij niet is opgeroepen voor Marokko. Alleen de 'Nederlanders' Hakim Ziyech en de gebroeders Sofyan én Nordin Amrabat behoren zodoende tot de selectie van 27 man. Karim El Ahmadi zat ook bij de voorselectie, maar gaf al aan dat hij in principe stopte na de Afrika Cup als international. Mazraoui is geselecteerd voor het Olympisch elftal van Marokko.

Marokko neemt het op 6 september op tegen Burkina Faso en vier dagen later op 10 september tegen Niger. Onder leiding van Halihodzic, de opvolger van de opgestapte Hervé Renard, aast Marokko revanche op de teleurstellend verlopen Afrika Cup deze zomer in Egypte. De Noord-Afrikanen werden mede door een gemiste strafschop van Ziyech al in de achtste finales uitgeschakeld door Benin.