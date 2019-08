De Telegraaf checkt gerucht en zet streep door uitgaande transfer Ajax

Dinsdag meldde Voetbal International dat Zakaria Labyad op de radar staat van ADO Den Haag. De huidige nummer dertien van de Eredivisie zou in de aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Ajax een versterking zien. Volgens Mike Verweij gaat Labyad echter niet naar ADO en wil hij bij de Amsterdamse club blijven.

De residentieclub 'snakte' volgens het weekblad naar aanvallende wapens. ADO greep naast Bart Ramselaar en Youssef El Jebli, die zijn verkast naar respectievelijk FC Utrecht en Al-Faisaly. Zodoende kwam Labyad in beeld. 'De hoop is nog gevestigd op Zakaria Labyad (wil hij liever op de Ajax-bank zitten of elders op lager niveau spelen?) of buitenlandse alternatieven', zo stelde Voetbal International over de transferwensen van ADO.

In de laatste week van de transfermarkt zouden een creatieve tien, een buitenspeler en een centrale verdediger nog zeer welkom zijn bij ADO, zo klinkt het. Labyad gaat echter niet naar ADO, aldus Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf op Twitter. "Even gecheckt bij Zakaria Labyad. Hij zegt niet naar ADO te gaan, hij wil bij Ajax blijven", aldus de journalist.

De vijfvoudig Marokkaans international werd in de zomer van 2018 herenigd met trainer Erik ten Hag, die eerder eveneens actief was bij de Domstedelingen. De 26-jarige aanvallende middenvelder heeft echter geen basisplaats weten af te dwingen en staat tot op heden op twintig duels voor Ajax. Labyad ligt nog tot de zomer van 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.