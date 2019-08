Feyenoord laat Van der Heijden thuis voor Europees duel in Israël

Jan-Arie van der Heijden is door trainer Jaap Stam niet opgenomen in de 21-koppige selectie van Feyenoord voor de returnwedstrijd tegen Hapoel Beer Sheva van donderdag in de play-offs van de Europa League. Volgens RTV Rijnmond mag de centrale verdediger, die onlangs aangaf te willen vertrekken uit De Kuip, uitzien naar een andere werkgever.

Ook Yassin Ayoub, die onlangs vader is geworden, ontbreekt in de selectie van Feyenoord. De middenvelder speelde maandag nog wel in de thuiswedstrijd van Jong Feyenoord tegen Jong De Graafschap. Ayoub was tweemaal trefzeker in het met 5-1 gewonnen duel. Steven Berghuis staakte maandag de training vanwege een enkelblessure, maar de vleugelaanvaller verscheen dinsdag gewoon weer op het trainingsveld en is ook op tijd fit voor de tweede ontmoeting met Hapoel.

Stam kiest er volgens RTV Rijnmond bewust voor om dinsdag al af te reizen richting Israël, zodat de spelers van Feyenoord alvast kunnen wennen aan de warmte aldaar. De temperatuur in Israël loopt de komende dagen namelijk op tot 35 graden. Feyenoord won de eerste wedstrijd tegen Hapoel met 3-0 en het returnduel begint donderdag om 19.30 uur Nederlandse tijd. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De loting voor de groepsfase vindt vrijdag plaats.

Volledige selectie Feyenoord:

Doel: Kenneth Vermeer, Nick Marsman, Justin Bijlow

Verdediging: Ridgeciano Haps, George Johnston, Tyrell Malacia, Rick Karsdorp, Edgar Ié, Eric Botteghin, Lutsharel Geertruida

Middenveld: Liam Kelly, Leroy Fer, Renato Tapia, Orkun Kokcü, Wouter Burger, Achraf El Bouchataoui

Aanval: Luciano Narsingh, Steven Berghuis, Sam Larsson, Luis Sinisterra en Naoufal Bannis.