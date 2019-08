UEFA geeft oude bekende leiding over Champions League-duel Ajax

De UEFA heeft Felix Zwayer aangesteld als scheidsrechter voor de tweede ontmoeting tussen Ajax en APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League van woensdagavond. De Duitse arbiter wordt in de Johan Cruijff ArenA geassisteerd door zijn landgenoten Thorsten Schiffner en Marco Achmüller. Sascha Stegemann zal woensdag als VAR fungeren.

Het is niet de eerste keer dat Zwayer een Europese wedstrijd van Ajax leidt, want de Duitse scheidsrechter nam in 2015 de fluit ter hand tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Celtic. De 38-jarige arbiter uit Berlijn floot een jaar later een WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Frankrijk en was tevens betrokken bij Europese duels van Feyenoord en PSV met respectievelijk Besiktas en Zulte-Waregem. Zwayer was afgelopen weekeinde nog de scheidsrechter bij de competitiewedstrijd van het Werder Bremen van voormalig Ajacieden Davy Klaassen en Niklas Moisander tegen Fortuna Düsseldorf (1-3).

Ajax hield dinsdag een 0-0 gelijkspel over aan de eerste confrontatie met APOEL op Cypriotische bodem. De returnwedstrijd in Amsterdam begint woensdag om 21.00 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De loting voor de poulefase van het miljardenbal vindt donderdag plaats in Monaco.