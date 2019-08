Estadi Johan Cruyff: kosten, capaciteit en openingsduel met Ajax Onder-19

Barcelona eert Johan Cruijff met een stadion en het nieuwe onderkomen wordt dinsdagavond geopend. Op 25 maart 2017, een jaar na de dood van de voetballegende, maakte de Spaanse club bekend dat het nieuwe stadion vernoemd zou worden naar een van de beste voetballers aller tijden. Bijna tweeënhalf jaar later is de bouw van het stadion afgerond en staat de opening voor de deur.

Na de dood van Cruijff, die op 24 maart 2016 overleed aan de gevolgen van longkanker, werd hij op grootse wijze geëerd bij Barcelona. In het Camp Nou werd een ruimte ingericht waar supporters afscheid konden nemen. Duizenden fans maakten gebruik van deze mogelijkheid. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Real Madrid op 2 april 2016 werd Cruijff in het Camp Nou op imponerende wijze herdacht.

Op bijna alle denkbare manieren stonden de Catalanen stil bij het overlijden van de oud-speler en trainer, die zijn grootste successen beleefde in Spanje. Op Twitter werd het logo van de club vervangen door rugnummer 14 en een zware rouwband, en werd #GràciesJohan trending op Twitter. Clubiconen lieten zich lovend uit over Cruijff en het duurde niet lang voordat Barcelona de plannen presenteerde om een standbeeld te plaatsen en een stadion naar hem te vernoemen. Het stadion wordt dinsdag geopend en het standbeeld maandag gepresenteerd.

Johan Cruijff werd herdacht voorafgaand aan het duel met Real Madrid.

Plannen Barcelona

Tijdens een speciale bijeenkomst, die in het teken stond van Cruijff, maakten president Josep María Bartomeu en vicepresident Jordi Cardoner bekend dat een nieuw te bouwen stadion vernoemd zou worden naar de legendarische nummer 14. “Ik ben ontzettend trots en dankbaar. Mijn vader zou dit zeer gewaardeerd hebben”, reageerde de aanwezige Jordi Cruijff op de plannen van Barcelona. De Catalaanse club gingen hiermee deels mee in de wens van de supporters.

Op sociale media was namelijk een actie gestart om het Camp Nou om te dopen tot het Johan Cruijff-stadion. Op Twitter werd de hashtag #EstadiJohanCruyff in het leven geroepen. De Catalaanse krant La Vanguardia startte een poll op de website, waaruit al snel bleek hoe de supporters over een nieuwe naam voor het Camp Nou dachten. In korte tijd brachten 1800 personen hun stem uit en 88 procent vond het een goed idee om het stadion te vernoemen naar Cruijff.

Jordi Cruijff bij de presentatie van de plannen voor het Estadi Johan Cruyff.

Tijdens de plechtigheid werd verder bekend dat er een straat in Barcelona zou worden vernoemd naar Cruijff en dat een deel van het Barça-museum in het Camp Nou aan hem gewijd zou worden. Waar Barcelona spijkers met koppen sloeg, kwamen de plannen bij Ajax om Cruijff te eren moeizaam van de grond.

Vertraging bij Ajax

Ajax wilde de Amsterdam ArenA omdopen tot de Johan Cruijff ArenA, maar door verschillende factoren kwam het er maar niet van en werd het een hoofdpijndossier. Toen Cruijff twee jaar was overleden, was de naamwijziging nog altijd niet doorgevoerd en sprak Carole Thate, woordvoerder van de familie Cruijff, haar vrees uit dat de nabestaanden er vanwege de vertraging inmiddels wel klaar mee zouden zijn. Jordi Cruijff noemde het vervolgens ‘teleurstellend’ dat er nog altijd geen oplossing was gevonden. “Wij als familie zijn de afwachtende partij. We kunnen wel zeggen ‘laat maar zitten’, maar dat willen we niet. Mijn vader was een Amsterdammer, een echte en een wereldbekende, vergeet dat niet. En hij had een super speciale band met Ajax. Na de dood van zijn vader was de club als een tweede vader voor hem. Ik vind dat hij de Cruijff Arena nu wel verdient.”

Begin april 2018 werd bekend dat alle betrokken partijen het eens waren geworden en de Amsterdam ArenA vanaf het seizoen 2018/19 de Johan Cruijff ArenA zou heten. Ajax gaf het onderkomen een metamorfose en overal in het stadion is de clublegende terug te vinden. Supporters startten een actie en zamelden geld in om een standbeeld te laten maken van Cruijff. De werkgroep Deze man verdient een standbeeld had in oktober 2018 het streefbedrag bij elkaar en kunstenaar Hans Jouta kreeg de opdracht om het standbeeld te maken. Jouta maakte eerder al het standbeeld van Bobby Haarms dat bij de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA staat. Zijn kunstwerk zal rond het stadion komen te staan.

Kosten en capaciteit Estadi Johan Cruyff

De plannen voor een nieuw stadion waren er al langer bij Barcelona. Op 26 mei 2015 werd bekend dat Batlle i Roig Arquitectes de opracht had gewonnen om het nieuwe onderkomen van de grond te krijgen. Hun ontwerp kwam als winnaar uit de bus en op de symbolische datum 14 september 2017 (14/9, de twee rugnummers van Cruijff bij Ajax en Barcelona) werd de bouw van het stadion gestart.

Het Estadi Johan Cruyff biedt plaats aan zesduizend toeschouwers. Het onderkomen voldoet aan de eisen van de UEFA categorie III, heeft zeshonderd parkeerplaatsen en is zo gebouwd dat uitbreiding in de toekomst mogelijk is. Barcelona meldt op de clubwebsite dat er in totaal negentien miljoen euro is uitgetrokken voor de bouw van het stadion, inclusief het aanvragen van vergunningen en de sloop van Tennis el Forn, het terrein waar de nieuwe sportaccomodatie Espai Barça gebouwd is.

Wie gaan spelen in het Estadi Johan Cruyff?

Het Estadi Johan Cruyff is de vervanger van het Mini Estadi, dat in de buurt van het Camp Nou ligt. Barcelona B, Barcelona Onder-19, andere jeugdteams en het damesteam van Barcelona speelden hun wedstrijden in dit onderkomen, dat plaats biedt aan ruim vijftienduizend toeschouwers. Deze teams gaan gebruikmaken van het nieuwe stadion. De Nederlanders Ludovit Reis, Mike van Beijnen (Barcelona B), Shane Kluivert (jeugd) Lieke Martens en Stefanie van der Gragt (Barcelona Feminí) zijn vanaf dit seizoen in het stadion te bewonderen.

Waar het Mini Estadi op een steenworp afstand lag van het Camp Nou, ligt het Estadi Johan Cruyff een stuk verder van het stadion van de hoofdmacht. Het nieuwe onderkomen is gebouwd op het Ciutat Esportiva Joan Gamper, dat ongeveer acht kilometer van het Camp Nou vandaan ligt.

Openingswedstrijd tegen Ajax Onder-19

Het nieuwe stadion wordt geopend met een wedstrijd tussen de twee hoogste jeugdteams van Barcelona en Ajax. Ajax Onder-19 van trainer John Heitinga neemt het dinsdagavond op tegen Barcelona Onder-19, van trainer Víctor Valdés. Het duel begint om 19.00 uur en is uitverkocht.