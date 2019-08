Manchester City dankt Agüero en Ederson tegen Bournemouth

Manchester City heeft zondagmiddag een overwinning geboekt op bezoek bij Bournemouth. De regerend landskampioen had het niet makkelijk tegen the Cherries, maar won wel met 1-3. De goed georganiseerde thuisploeg deed bij vlagen niets onder voor het team van manager Josep Guardiola en kreeg genoeg kansen, maar doelman Ederson Moraes blonk uit.

Het doorgaans dominante Manchester City had een lastige middag tegen de ploeg van Eddie Howe, ook al leek het na een kwartier spelen een eenvoudige middag te gaan worden. Sergio Agüero hielp zijn ploeg namelijk aan een snelle voorsprong. Na een mislukt schot van Kevin De Bruyne kwam de bal in de voeten van de Argentijn, die weinig bedenktijd nodig had en de bal van dichtbij achter doelman Aaron Ramsdale werkte. Even later had David Silva een goede kans, maar deze keer stond Ramsdale in de weg.

Na de op het oog zware blessure van Charlie Daniels, die per brancard het veld moest verlaten, kreeg Bournemouth grote kansen op de gelijkmaker. Nathan Aké kreeg de bal voor zijn voeten en had vanaf circa zes meter voor het doel de hoek voor het uitkiezen, maar hij raakte de bal verkeerd, waarop Ederson redding kon brengen. Even later bood Nicolás Otamendi Bourhemouth-verdediger Adam Smith op ongelukkige wijze een gigantische kans, maar opnieuw lag Ederson in de weg.

Waar the Cherries grote kansen lieten liggen, had Raheem Sterling maar een kans nodig om tot scoren te komen. Na een fraaie steekpass van David Silva, maakte Sterling zijn vijfde doelpunt van het seizoen. In de blessuretijd van de eerste helft kwam de thuisploeg weer wat dichterbij. Invaller Harry Wilson krulde een vrije trap op weergaloze wijze achter Ederson in de kruising: 1-2. Vlak na rust was het Callum Wilson die een grote krans kreeg, maar oog in oog met Ederson kwam de keeper als winnaar uit de strijd.

De gemiste kansen braken Bournemouth op, want na ruim een uur spelen was het Agüero die de wedstrijd in het slot gooide. Hij verzilverde een niet te missen kans en bracht de marge weer op twee. In de slotfase werd de thuiploeg nog een aantal keer gevaarlijk, maar niet meer dan dat. Door de overwinning komt zeven punten, twee minder dan koploper Liverpool.