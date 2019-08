‘Ajax een van de gegadigden voor ‘toekomstige ster van Nigeria’’

Adeleke Oluwatobi Babatunde is momenteel nog actief bij de Abuja Football Academy in zijn thuisland Nigeria, maar daar lijkt in de komende jaren verandering in te komen. Een aantal grote Europese clubs heeft het voorzien op het zestienjarige talent, dat zowel op de vleugels als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Ajax is volgens Goal een van de gegadigden voor de handtekening van Tobi, die op zijn achttiende de overstap kan maken naar Europa.

Babatunde trok de afgelopen jaren de aandacht met zijn uitstekende optredens in de Nigeriaanse jeugdelftallen. Vorig jaar was hij een van de uitblinkers op de Africa Youth Games, waar hij met zijn land de zilveren medaille pakte. De jongeling zal later dit jaar ook met Nigeria Onder-17 deelnemen aan het jeugd-WK in Brazilië en de verwachting is dat hij hier de aanvoerdersband gaat dragen.

Zijn zaakwaarnemer Godfrey K. Torto laat in gesprek met Goal weten dat er inderdaad buitenlandse interesse is. “Tobi’s ontwikkeling wordt door een aantal clubs in de gaten gehouden. Hij is een groot talent en ik geloof dat hij een van de toekomstige sterren van Nigeria is. Het is geen verrassing dat teams hem in de gaten houden.”

“Het belangrijkste op dit moment is echter dat Tobi net zo hard blijft werken als hij de afgelopen jaren heeft gedaan en dat hij alles stap voor stap bekijkt. Als hij daarmee doorgaat, weet ik zeker dat hij een prachtige toekomst voor zich heeft die wij zullen begeleiden.” Naast Ajax zou Babatunde eveneens in de belangstelling staan van Manchester City, Napoli, RB Leipzig en Lille OSC.