Heerenveen krijgt te weinig in vermakelijke wedstrijd tegen FC Twente

Het duel tussen sc Heerenveen en FC Twente heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting in het Abe Lenstra Stadion eindigde doelpuntloos en dat was op basis van de eerste helft toch hoogst opmerkelijk: 0-0. De Friezen zijn nu al zes opeenvolgende thuisduels in de Eredivisie ongeslagen en dat is een evenaring van het clubrecord tussen augustus en november 2016. FC Twente heeft nu zes punten uit vier duels; één meer dan Heerenveen.

Doelpunten vielen er niet voor rust, maar het was zonder meer een vermakelijke eerste helft om naar te kijken. Na twintig minuten spelen probeerde Jordy Bruijn ogenschijnlijk via een schwalbe een strafschop te versieren, maar Pol van Boekel zag niets in de valpartij. Zes minuten later was de middenvelder dicht bij de 1-0. Julio Pleguezuelo voorkwam dat Bruijn de bal in het doel kon schuiven, waardoor het uiteindelijk alleen een corner opleverde.

Het duel ging daarna op en neer, met goede kansen voor beide teams. Oog in oog met Joël Drommel schoof Mitchell van Bergen de bal langs de verkeerde kant van de paal en niet veel later kopte Peet Bijen uit een corner maar net voorlangs. Ook in de slotminuten voor rust kon de wedstrijd nog alle kanten op. Een inzet van Aitor Cantalapiedra ging maar net naast het doel van Warner Hahn en een verre vrije trap van Ibrahim Dresevic ging via de bovenkant van de lat over het doel van Drommel.

Ook in de tweede helft, die minder spectaculair was, waren de teams van Jansen en García García niet in staat om te scoren. Na voorbereidend werk van Chidera Ejuke werkte Jens Odgaard de bal net naast en Bruijn schoot twintig minuten voor tijd wild over het doel van de Tukkers. Daar grote kansen ook in de slotfase uitbleven, op een poging van Odgaard na, eindigde de krachtmeting in Friesland uiteindelijk doelpuntloos.