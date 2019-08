Geweldige doelpunten van Mats Köhlert helpen Willem II aan verdiende zege

Willem II heeft de eerste thuiszege in het nieuwe Eredivisie-seizoen geboekt. Het team van Adrie Koster boekte zaterdagavond een zwaarbevochten driepunter op FC Emmen, dankzij twee heerlijke doelpunten van Mats Köhlert. Willem II, dat eerder thuis van Vitesse (0-2) had verloren, komt door de overwinning op negen punten uit vier duels. FC Emmen blijft op drie punten staan, na drie nederlagen in de eerste vier competitiduels.

In het eerste kwartier was er maar weinig te beleven, maar daarna nam de druk op het doel van FC Emmen toe. De bal belandde uit een scrimmage ineens voor de voeten van Dries Saddiki, maar de middenvelder van Willem II mikte de bal naast. Doelman Dennis Telgenkamp moest daarna ook redding brengen op een venijnige vrije trap van Marios Vrousai vanaf een meter of 25 meter.

De openingstreffer van Willem II kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Köhlert startte een goede individuele actie vanaf de linkerflank en draaide de bal met buitenkant links in de bovenhoek: 1-0. Het team van Koster wilde het duel ogenschijnlijk al voor rust beslissen, maar de inspanningen resulteerden niet in een tweede treffer. Zo eindigde een snoeiharde inzet van Saddiki buiten het bereik van Telgenkamp op de paal.

Ruim dertienduizend toeschouwers zagen ook na rust een dominant Willem II, terwijl FC Emmen zich moest beperken tot tegenhouden. Na nog geen uur spelen verscheen desalniettemin de verrassende 1-1 op het scorebord. Siemen Mulder wees naar de stip nadat Michael de Leeuw uit balans was gebracht door Sebastian Holmén. Marko Kolar faalde niet oog in oog met Timon Wellenreuther: 1-1.

Luttele minuten ontsnapte Willem II zelfs aan een achterstand, toen een poging van De Leeuw via Wellenreuther op de paal ging. De thuisploeg kreeg daarna toch meer grip op het duel en een kansje voor de verder onzichtbare Vangelis Pavlidis was een voorbode van de 2-1. Een geweldige uithaal van Köhlert vanaf rechts belandde achter Telgenkamp. Bijna completeerde Köhlert, die zes minuten voor tijd werd vervangen door James McGarry, zelfs een hattrick, maar een als voorzet bedoelde bal eindigde op de bovenkant van het Emmense doel.