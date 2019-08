Drama Anderlecht duurt voort met nieuwe nederlaag en blessure Kompany

Anderlecht heeft vrijdagavond wederom een dreun moeten incasseren. De Belgische club verloor op bezoek bij KRC Genk met 1-0, waardoor Paars-Wit na vijf wedstrijden slechts twee punten heeft verzameld. Tot overmaat van ramp moest Vincent Kompany zich een kwartier voor tijd wisselen, aangezien de aanvoerder een blessure had opgelopen.

Anderlecht, met vrijdagavond Phillipe Sandler en Michel Vlap in de basis, moest door een treffer van Mbwana Samatta vlak na de onderbreking de zoveelste domper van dit seizoen incasseren. De Belgische club heeft in vijf wedstrijden nog geen enkele keer gewonnen en staat door twee remises en dus met twee punten nu op de dertiende plek in de Jupiler Pro League.

